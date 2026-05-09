Tensões no Oriente Médio: Irã ameaça ataque contra ativos dos EUA caso novos ataques em águas ao redor do Estreito de Ormuz

O Irã alertou que lançaria um ‘forte ataque’ contra ativos dos EUA no Oriente Médio caso seus navios sofram novos ataques nas águas ao redor do Estreito de Ormuz, onde os dois lados trocaram ataques nos últimos dias. O presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu que o acordo de cessar-fogo com o Irã está sendo cumprido e que Washington aguarda uma resposta de Teerã a uma proposta para encerrar a guerra.

O Irã alertou que lançaria um ‘forte ataque’ contra ativos dos EUA no Oriente Médio caso seus navios sofram novos ataques nas águas ao redor do Estreito de Ormuz, onde os dois lados trocaram ataques nos últimos dias.

Apesar do aumento das tensões, o presidente dos EUA, Donald Trump, insistiu que o acordo de cessar-fogo com o Irã está sendo cumprido e que Washington aguarda uma resposta de Teerã a uma proposta para encerrar a guerra. O cessar-fogo ainda não resultou em um avanço significativo em um acordo de paz de longo prazo





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