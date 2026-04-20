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Tensões entre Irã e EUA se intensificam às vésperas de nova rodada de negociações no Paquistão

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Tensões entre Irã e EUA se intensificam às vésperas de nova rodada de negociações no Paquistão
IrãEstados UnidosCessar-Fogo
📆4/20/2026 10:25 PM
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O cessar-fogo entre EUA e Irã corre risco após incidentes navais; Teerã recusa negociar sob ameaças, enquanto a Casa Branca prepara comitiva diplomática ao Paquistão para tentar um novo acordo.

O cenário diplomático entre Teerã e Washington atravessa um momento de extrema fragilidade, marcado pela proximidade do término de um cessar-fogo estabelecido, previsto para a noite da próxima quarta-feira, dia 22. A instabilidade foi agravada significativamente no último final de semana, quando o bloqueio naval imposto pelos Estados Unidos interceptou uma embarcação iraniana, desencadeando um ataque que colocou em xeque a manutenção da trégua.

Em meio a esse clima de desconfiança, o presidente do Parlamento do Irã, Mohammad Baqer Qalibaf, manifestou uma posição contundente nesta segunda-feira, dia 20. Qalibaf declarou abertamente que o governo iraniano não aceitará participar de qualquer mesa de negociação enquanto estiver sob a pressão de ameaças americanas. Segundo ele, o presidente Donald Trump tenta converter o diálogo em um processo de rendição, postura que Teerã considera inaceitável para a soberania do país. A diplomacia internacional, no entanto, mantém esforços para evitar o colapso definitivo das conversas. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, comunicou ao seu homólogo paquistanês, Ishaq Dar, que os constantes comportamentos ilegais e as violações do cessar-fogo por parte dos EUA são os principais obstáculos para a continuidade do processo de paz. Apesar da retórica tensa, fontes do governo do Paquistão indicaram ter recebido sinais positivos de Teerã sobre a viabilidade de uma rodada de negociações. Para viabilizar esse encontro, está prevista a chegada do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, a Islamabad na próxima terça-feira, dia 21. A comitiva americana, que também inclui o enviado especial Steve Witkoff e Jared Kushner, busca, segundo relatos, alinhar as bases de um novo acordo que seja superior às tratativas do passado. Enquanto os preparativos para a reunião em solo paquistanês avançam, Donald Trump utilizou suas redes sociais para refutar alegações de que estaria sob pressão para fechar um acordo urgente. O presidente americano enfatizou que o tempo não é seu adversário, embora tenha mencionado que espera progressos rápidos. Ele aproveitou o momento para criticar duramente o histórico acordo nuclear de 2015, o JCPOA, descrevendo-o como um dos piores acordos já firmados por administrações anteriores. Trump prometeu que o novo pacto será substancialmente melhor e garantirá a segurança regional, bloqueando qualquer caminho iraniano para o desenvolvimento de armas nucleares. Por outro lado, o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, reforçou a narrativa de desconfiança histórica, salientando que o povo iraniano não se dobrará à coerção, reafirmando que o respeito aos compromissos é a única base lógica para qualquer diálogo, algo que ele alega estar em falta na postura atual dos Estados Unidos

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