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Tensões entre Irã e Estados Unidos Elevam Preços do Petróleo e Impactam Inflação no Brasil

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Tensões entre Irã e Estados Unidos Elevam Preços do Petróleo e Impactam Inflação no Brasil
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📆5/11/2026 1:40 PM
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O mercado financeiro global reage à instabilidade geopolítica no Oriente Médio, com a alta do petróleo pressionando a inflação brasileira e influenciando as bolsas mundiais.

O cenário geopolítico global enfrenta um momento de extrema fragilidade, especialmente no que tange às relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Irã. A ausência de um desfecho concreto para as negociações de cessar-fogo e a classificação da resposta iraniana como 'inaceitável' por parte do presidente Donald Trump reacenderam o temor sobre a oferta global de petróleo .

O mercado, que já vinha monitorando a volatilidade, reagiu rapidamente com a alta dos contratos futuros. O barril do WTI registrou alta superior a 2%, atingindo a marca de 97,88 dólares, enquanto o Brent, que serve como a principal referência global, chegou a ser negociado a 103,93 dólares. Desde o início do conflito em fevereiro, esses contratos acumulam uma valorização expressiva, próxima a 40%.

Analistas do Citi alertam que, na ausência de um acordo diplomático, os preços podem escalar ainda mais, especialmente porque o Irã detém um controle estratégico sobre rotas marítimas cruciais. O Morgan Stanley, inclusive, projeta um cenário pessimista onde o Brent poderia disparar para até 150 dólares caso um bloqueio marítimo se materialize até o mês de julho. No Brasil, as repercussões desse cenário são mistas e complexas.

O Ibovespa iniciou a sessão de segunda-feira operando próximo da estabilidade, refletindo a incerteza dos investidores. Embora as perspectivas de inflação doméstica tenham sido revisadas para cima devido ao custo crescente da energia e do transporte, existe uma ironia econômica no país. Segundo Olívia Flôres de Brás, CEO da Magno Investimentos, o Brasil tornou-se um beneficiário relativo do caos global, pois exporta petróleo, commodities e alimentos justamente em um momento de escassez e alta demanda mundial.

No entanto, as ações de bancos têm pesado negativamente sobre o índice, com a exceção do BTG Pactual, que apresentou balanços positivos. A Petrobras também permanece sob os holofotes, com suas ações de maior liquidez, as PETR4, apresentando valorização acima de 1%, enquanto o mercado aguarda a divulgação dos números referentes ao primeiro trimestre. O dólar, por sua vez, manteve-se estável, orbitando a casa dos 4,89 reais, com oscilações mínimas.

Ao olhar para o mercado norte-americano, os futuros operavam em terreno lateral. O Dow Jones apresentou uma leve queda, enquanto o Nasdaq mostrou resiliência, impulsionado pelo setor de tecnologia e semicondutores. A semana anterior havia sido marcada por otimismo em Wall Street, com o S&P 500 e o Nasdaq registrando altas de 2% e 4%, respectivamente, encerrando a sexta semana consecutiva de ganhos.

Um fator determinante para esse sentimento foi o relatório de empregos de abril, que surpreendeu positivamente com a criação de 115 mil vagas, superando as expectativas dos analistas. Para os próximos dias, a atenção dos investidores se volta para os índices de inflação ao consumidor e ao produtor, além da aguardada viagem de Trump à China para um encontro estratégico com Xi Jinping, o que pode definir novos rumos para a guerra comercial e a estabilidade global.

Já no cenário europeu, as bolsas operaram em direções opostas, evidenciando a fragmentação das expectativas. Londres e Milão registraram leves altas, mas Frankfurt e Paris recuaram. O setor de defesa foi o mais penalizado, com empresas como Rheinmetall, Leonardo e Babcock sofrendo quedas entre 3% e 5%. Esse movimento representa a correção de ganhos obtidos na semana anterior, quando o mercado apostava em um acordo de paz no Oriente Médio que não se concretizou.

Na Ásia, a situação foi distinta. O índice Kospi, da Coreia do Sul, atingiu nova máxima histórica com alta de 4,32%, impulsionado especialmente pela SK Hynix, que disparou mais de 11% devido ao otimismo com a fabricação de chips. Na China, o CSI 300 avançou 1,64%, reagindo a dados de inflação acima do esperado.

Por outro lado, Japão e Austrália fecharam no vermelho. O Nikkei caiu 0,47%, pressionado pela queda acentuada nas ações da Nintendo, após o anúncio de aumento de preços para o Switch 2. A Índia também acompanhou a tendência de queda, encerrando a sessão em terreno negativo

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