Tenente-coronel será julgado por feminicídio da esposa na justiça comum, decide STJ

O ministro Reinaldo Soares, do STJ, determinou que o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto será julgado na justiça comum pelo feminicídio de sua esposa, a policial militar Gisele Alves Santana. A decisão rompe com a possibilidade de o caso ser julgado pela Justiça Militar, já que não há vínculo direto com a atividade castrense.

O tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto, acusado da morte de sua esposa, a policial militar Gisele Alves Santana , será julgado na justiça comum, conforme decisão do ministro Reinaldo Soares, do Supremo Tribunal de Justiça ( STJ ).

A decisão foi tomada após um pedido de esclarecimento feito no último dia 17 ao Juízo de Direito da 5ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de São Paulo, onde o Ministério Público Estadual havia apresentado a denúncia. O tenente-coronel será julgado por feminicídio, um crime que, segundo o entendimento recente da Terceira Seção do STJ, só se submete à Justiça Militar quando há vínculo direto com a atividade castrense e a tutela da hierarquia e da disciplina.

Como esse nexo funcional não foi identificado no caso, a competência para julgar o caso foi transferida para o Tribunal do Júri. A família de Gisele Alves Santana, representada pelo advogado José Miguel da Silva Junior, sempre defendeu que a morte não se tratava de um crime da esfera militar. O advogado afirmou nesta terça-feira, 28, que a decisão do STJ é um avanço na busca por justiça para a vítima.

A decisão de Soares será oficialmente publicada na próxima quinta-feira, 30. O caso tem chamado a atenção da sociedade e dos meios de comunicação, que acompanham de perto os desdobramentos do processo. A expectativa é de que o julgamento na justiça comum possa trazer mais transparência e efetividade na apuração dos fatos.

A morte de Gisele Alves Santana ocorreu em circunstâncias ainda não totalmente esclarecidas, mas as investigações apontam para a possibilidade de que o crime tenha sido cometido pelo próprio marido. O feminicídio é um crime que tem ganhado cada vez mais destaque no Brasil, com a sociedade cobrando mais rigor na punição de crimes contra mulheres.

A decisão do STJ pode servir como um precedente importante para casos semelhantes no futuro, reforçando a necessidade de que crimes dessa natureza sejam julgados com a devida seriedade e transparência





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