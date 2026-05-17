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Tendências de Mercado Financeiro em maio - Desde o Oriente Médio até a Reserva Federal

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Tendências de Mercado Financeiro em maio - Desde o Oriente Médio até a Reserva Federal
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📆5/17/2026 5:44 PM
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Investidores e analistas devem estar atentos a algumas tendências no mercado, em particular os conflitos no Oriente Médio e os possíveis aumentos nos juros em diversos países. O relatório de auditoria sobre a continuidade da Marisa e os desequilíbrios no balanço do primeiro trimestre serão temas a debate no mercado, enquanto as notícias relacionadas à área militar, como drones ucranianos matando pessoas na Rússia, o compromisso dos EUA com as vendas de armas e a jurada de senadores questionarem o presidente da Reserva Federal sobre possíveis mudanças de votos na Diretoria Colegiada da autoridade monetária, são tendências a serem monitoradas.

Apesar de que conflitos no Oriente Médio, como o Estreito de Ormuz, continuam sendo monitorados pelos participantes do mercado financeiro, alguns indicadores econômicos importantes devem ser observados pelo setor em maio.

Embora a lista de dados econômicos seja relativamente pequena, alguns indicadores podem atrair a atenção dos agentes econômicos, especialmente quando os mercados se debatem sobre possíveis aumentos nos juros em diversas economias. O relatório de auditoria sobre a continuidade da Marisa e o desequilíbrio no balanço do primeiro trimestre também podem levar a um debate mais tenso entre os participantes do mercado.

Em relação à área militar, a notícia de que drones ucranianos mataram quatro pessoas na Rússia e o presidente dos Estados Unidos jurou que Taiwan não será sacrificada, enquanto as vendas de armas serão sempre um compromisso. Finalmente, os senadores questionarão o presidente da Reserva Federal, de fevereiro a outubro de 2019, sobre o possível movimento de votos na Diretoria Colegiada, o que permitiu a venda do Banco Máxima à Daniel Vorcaro

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