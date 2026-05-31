Temporal com granizo causa estragos no Sul de Minas Gerais

Chuva forte com granizo atinge cidades do Sul de Minas Gerais e provoca alagamentos, queda de árvores, danos em imóveis e prejuízos na agricultura. Defesa Civil não registra feridos, mas uma pessoa ficou desalojada.

Um forte temporal com granizo atingiu a região Sul de Minas Gerais na tarde deste sábado, 30 de setembro, provocando sérios danos em diversas cidades.

O fenômeno climático, que durou aproximadamente 30 minutos em alguns municípios, causou alagamentos, queda de árvores, falta de energia elétrica e danos estruturais em imóveis. A Defesa Civil informou que, apesar dos estragos, não há registro de vítimas fatais até o momento, mas uma pessoa ficou desalojada e precisou de acolhimento temporário. As equipes municipais e da Defesa Civil estão realizando um levantamento para dimensionar os prejuízos e prestar auxílio às populações afetadas.

Em Boa Esperança, a chuva intense iniciou por volta das 16h e rapidamente transformou ruas, quintais e áreas residenciais em cenários cobertos por pedras de gelo. Os bairros Vila Neusa e Maringá foram os mais impactados, com grande acúmulo de granizo nas vias públicas e em estruturas de imóveis. A força dos ventos derrubou árvores em vários pontos e, em um incidente grave, um poste caiu sobre um veículo, causando danos materiais.

A água da chuva invadiu estabelecimentos comerciais, como um supermercado cujo estacionamento foi totalmente tomado pela enxurrada. A Defesa Civil local confirmou o isolamento de uma família que perdeu sua moradia temporariamente. No município de Campo do Meio, os efeitos da tempestade se fizeram sentir tanto na área urbana quanto na zona rural.

De acordo com a Defesa Civil, todos os bairros da cidade foram afetados, mas os maiores danos ocorreram em propriedades rurais, especialmente em lavouras de café, que são uma importante atividade econômica da região. As plantações sofreram com a ação do granizo e dos ventos fortes, o que deve gerar prejuízos significativos para os produtores.

As equipes de resposta seguem trabalhando para avaliar a extensão dos estragos e atualizar o balanço total da ocorrência, enquanto a população tenta se recuperar dos impactos da tormenta





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