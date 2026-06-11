Temporada de IPOs dos gigantes de IA: SpaceX, OpenAI e Anthropic

A temporada de IPOs dos gigantes de IA está aberta. A primeira empresa a se apresentar será a SpaceX, que abriga a xAI, empresa de Elon Musk dedicada ao setor. As concorrentes OpenAI e Anthropic virão a seguir. Em um espaço de tempo que talvez não ultrapasse 120 dias essas três jovens companhias terão ido às bolsas de valores para levantar, em conjunto, algo próximo a 200 bilhões de dólares.

Especialista em comunicação e temas internacionais. Fundador e CEO da Imagem Corporativa, é board member da International Communications Consultancy Organization e membro do Copenhagen Institute for Future Studies.

Também foi global chairman da rede global PROI Worldwide. Está aberta a temporada de IPOs dos gigantes de inteligência artificial. A primeira da fila será a SpaceX, que abriga a xAI, empresa de Elon Musk dedicada ao setor. As concorrentes OpenAI e Anthropic virão a seguir.

Em um espaço de tempo que talvez não ultrapasse 120 dias essas três jovens companhias terão ido às bolsas de valores para levantar, em conjunto, algo próximo a 200 bilhões de dólares. Com isso seu valor de mercado combinado pode alcançar 3,6 trilhões de dólares, número 60% maior do que o PIB brasileiro do ano passado.

A expectativa é que a SpaceX faça sua estreia como companhia aberta arrecadando 75 bilhões de dólares nesta sexta-feira com a venda de menos de 5% de suas ações. Isso elevaria seu valor para 1,8 trilhão de dólares ou pouco mais do que o PIB da Espanha em 2025. A operação deve deixar Elon Musk com 84% das ações da empresa e um patrimônio pessoal próximo a 3 trilhões de dólares.

A previsão de especialistas é de que OpenAI e Anthropic também alcancem, após seus respectivos IPOs, valores de mercado na casa do trilhão de dólares. OpenAI protocola pedido de IPO nos EUA em meio à corrida de IA. A fartura de novos recursos, por outro lado, fará subir a régua de Wall Street. Afinal, os animados investidores estarão ávidos por resultados trimestrais tão exuberantes quanto os níveis de captação daquelas estrelas de tecnologia.

Outro contraponto diz respeito a temores localizados no mercado de que a aposta frenética nos negócios de inteligência artificial possa gerar uma bolha financeira. Esta, uma vez estourada, geraria enormes prejuízos. A história acumula uma longa lista de momentos de euforia injustificável que levaram negócios e investidores à falência do dia para a noite.

O primeiro desses grandes episódios especulativos ocorreu na Holanda do século 17, quando a mania por tulipas se espalhou pela Europa e gerou uma onda irracional de aportes de recursos no cultivo e na comercialização daquela flor. A repentina percepção de que o cenário não combinava com a realidade fez desabar o mercado de tulipas. As bolhas tendem a aparecer quando períodos de inovação e de supostas oportunidades inéditas de negócios acenam de forma tentadora.

Foi assim com o entusiasmo causado pela multiplicação ilógica das empresas ferroviárias na Inglaterra dos anos 1850 que antecedeu falências em série; com a quebra da bolsa de Nova York em 1929; com a bolha da internet em 2000; com a crise financeira gerada pelas hipotecas subprime nos Estados Unidos em 2007/2008. Em comum todas essas situações são caracterizadas pela crença de que os preços dos ativos continuarão a crescer de forma contínua, atraindo assim diferentes tipos de investidores.

Eles inflacionam artificialmente os ativos, que num segundo momento perdem a maior parte do valor quando o mercado percebe a distorção da tendência anterior. Talvez sejam descabidos os temores localizados de que possa estar em gestação uma nova bolha no setor tecnológico. O preço das ações da Nvidia, por exemplo, empresa que é a principal fornecedora de chips usados em sistemas de IA, disparou, mas seus lucros decolaram junto.

Mas o mercado vive não apenas de fatos, mas também de percepções. Assim, uma eventual ruptura de confiança nesse novo terreno da IA poderia ser o gatilho para derrubar os preços das ações das empresas que lideram o setor. Se isso acontecesse, o repentino mau-humor do mercado afetaria acionistas, parceiros de negócios e todo um ecossistema que hoje gira em torno dessa nova solução tecnológica. E traria impactos para a economia mundial





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