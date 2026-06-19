Tempo médio de estudo aumenta no Brasil, mas ainda há mais adultos sem ensino fundamental

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Educação de 2025, divulgada pelo IBGE, mostra que o tempo médio de estudo dos brasileiros aumentou, mas ainda há mais adultos sem ensino fundamental do que com diploma de ensino superior.

O tempo médio que um adulto com mais de 25 anos passa matriculado em instituições de ensino aumentou no Brasil, mas ainda há mais brasileiros sem o ensino fundamental completo do que com diploma de ensino superior .

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Educação de 2025, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o tempo médio que um adulto com mais de 25 anos passa estudando é de 10,2 anos, um aumento de 1,1 ano em relação a 2016. A pesquisa também mostra que mulheres estudam mais (10,4 anos) que homens (10) e que pessoas brancas têm acesso às instituições de ensino por mais tempo (11,1 anos) que pretos e pardos (9,5).

Embora o tempo médio de estudo tenha aumentado, ainda há mais pessoas sem o ensino fundamental completo do que com diploma de ensino superior. Em 2025, 25,6% dos brasileiros acima de 25 anos tinham parado de estudar antes do 5ª ano, enquanto 21,4% já haviam concluído a graduação. A taxa de analfabetismo caiu para 4,9% em 2025, a primeira vez que ela fica abaixo de 5% desde 2016.

A população com 60 anos ou mais era mais da metade (58%) do total de analfabetos em 2025, com 4,9 milhões de pessoas que não sabiam ler e escrever um bilhete simples. A taxa de analfabetismo das mulheres (13,7%) passou a ser menor que a dos homens (14,1%) pela primeira vez nessa faixa etária. Já a taxa de analfabetismo de pretos ou pardos (20,6%) era quase três vezes superior à de brancos (7,3%) nessa faixa etária.

A população com 15 a 59 anos tem uma taxa de analfabetismo de 2,6%, uma redução de 0,4 ponto percentual em relação a 2024. A proporção de crianças de 6 a 14 anos na etapa ideal (ensino fundamental) bate a meta do Plano Nacional de Educação (PNE), mas não retorna aos níveis pré-pandemia. Homens (77,4%) e pessoas pretas ou pardas (77,8%) de 15 a 17 anos têm menos frequência no ensino médio do que mulheres (84%) e pessoas brancas (84,9%).

A proporção de brancos de 18 a 24 anos com nível superior e que não frequenta instituição de ensino (6,2%) é mais que o dobro de pretos ou pardos (3,0%). Maiores percentuais de abandono escolar ocorrem a partir dos 16 anos: 18,5% deixaram a escola nessa idade, 20,0% aos 17 anos e 17,6% aos 18 anos. Trabalho (26,2%) e gravidez (24,7%) são os principais motivos para mulheres de 14 a 29 anos abandonarem estudos.

O Brasil tinha 46,6 milhões de jovens com 15 a 29 anos de idade em 2025, e 17,5% deles não estavam trabalhando, não estudavam no ensino regular e nem frequentavam algum curso de qualificação profissional. Essa proporção recuou 4,9 pontos percentuais (p.p. ) frente a 2019, quando 22,4% dos jovens do país não trabalhavam, nem estudavam ou se qualificavam. Frente a 2024, quando 18,2% dos jovens do país estavam naquela condição de trabalho e estudo, houve redução de 0,7 p.p.

O total de jovens que não estavam ocupados, não estudavam e nem se qualificavam caiu de 11,0 milhões em 2019 para 8,2 milhões em 2025, uma redução de 25,9%, no períod





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