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Tempestade inesperada antes da estreia Brasil x Marrocos na Copa de 2026 levanta dúvidas sobre segurança climática nos estádios norte‑americanos

Esportes News

Tempestade inesperada antes da estreia Brasil x Marrocos na Copa de 2026 levanta dúvidas sobre segurança climática nos estádios norte‑americanos
Copa Do Mundo 2026BrasilMarrocos
📆6/13/2026 9:53 AM
📰jornalextra
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📊News: 33% · Publisher: 87%

Horas antes do duelo Brasil‑Marrocos no MetLife Stadium, forte chuva e trovoadas provocaram relatos de risco de raios, reacendendo o debate sobre protocolos climáticos em grandes eventos esportivos nos EUA e a possível influência do clima nos resultados da Copa de 2026.

A partida inaugural do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, que colocará Brasil e Marrocos frente a frente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, foi precedida por um fenômeno que pode mudar a forma como os organizadores enxergam a segurança dos eventos esportivos ao ar livre nos Estados Unidos.

Poucas horas antes do apito inicial, uma forte tempestade atingiu as áreas circundantes ao estádio, produzindo chuvas intensas, trovoadas e descargas elétricas próximas ao campo. Em vídeo gravado pelo repórter José Palacio, da rádio espanhola SER, é possível observar a nuvem escura se aproximando do estádio, raios cortando o céu e a água escorrendo pelas passarelas de acesso.

A imagem trouxe à tona uma preocupação latente entre autoridades e clubes: o risco de interrupções inesperadas por condições climáticas adversas, sobretudo em um país onde o verão costuma ser marcado por calor extremo e tempestades repentinas

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Copa Do Mundo 2026 Brasil Marrocos Clima Segurança Esport{

 

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