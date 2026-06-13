Tempestade inesperada antes da estreia Brasil x Marrocos na Copa de 2026 levanta dúvidas sobre segurança climática nos estádios norte‑americanos

Horas antes do duelo Brasil‑Marrocos no MetLife Stadium, forte chuva e trovoadas provocaram relatos de risco de raios, reacendendo o debate sobre protocolos climáticos em grandes eventos esportivos nos EUA e a possível influência do clima nos resultados da Copa de 2026.
A partida inaugural do Grupo C da Copa do Mundo de 2026, que colocará Brasil e Marrocos frente a frente no MetLife Stadium, em Nova Jersey, foi precedida por um fenômeno que pode mudar a forma como os organizadores enxergam a segurança dos eventos esportivos ao ar livre nos Estados Unidos.
Poucas horas antes do apito inicial, uma forte tempestade atingiu as áreas circundantes ao estádio, produzindo chuvas intensas, trovoadas e descargas elétricas próximas ao campo. Em vídeo gravado pelo repórter José Palacio, da rádio espanhola SER, é possível observar a nuvem escura se aproximando do estádio, raios cortando o céu e a água escorrendo pelas passarelas de acesso.
A imagem trouxe à tona uma preocupação latente entre autoridades e clubes: o risco de interrupções inesperadas por condições climáticas adversas, sobretudo em um país onde o verão costuma ser marcado por calor extremo e tempestades repentinas
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