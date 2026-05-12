Temer: Encontro entre Lula e Trump foi positivo, seguiu padrão de reunião entre estadistas

Segundo o ex-presidente Temer, o encontro entre Lula e Trump foi positivo e seguiu o padrão esperado de uma reunião entre líderes de dois países considerados estadistas. Embora não tenha havido acordos, o encontro foi visto como construtivo para os dois lados.

Última atualização em 12 de maio de 2026 às 12h51. , ajudou a aliviar as tensões na relação entre os dois países após um período de atritos diplomáticos.

"Havia um certo atrito que criava problemas tanto para EUA quanto para o Brasil", disse Temer. "Nós temos uma tradição de ligação muito sólida, umbilical quase, com os EUA. Acho que distensionou.

", "Foi um encontro educado e dos estadistas, como deveria ser o encontro de quem preside a República Federativa do Brasil e quem preside os Estados Unidos", afirmou





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