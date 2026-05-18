Temas da campanha dos adversários do governo Lula em 2022

Este notícias descrevem que a segurança pública será um dos temas mais explorados pela oposição na campanha, segundo adversários do petista. Osoba entrevistadas consideram que os temas em que Lula mais vai mal são segurança pública, saúde, economia e combate à corrupção.

Área que lidera a lista de pior avaliação no governo Lula (PT), segundo a pesquisa Datafolha, a segurança pública será um dos temas mais explorados pela oposição na campanha, afirmam adversários do petista.

Já o governo pretende destacar as ações para combate à criminalidade, principalmente do 'andar de cima', e os marcos legais enviados ao Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou à reportagem que este é um dos temas mais demandados pela população e defendeu as ações do Legislativo para ajudar no combate à criminalidade.

A pesquisa mostra que o governo se sai pior em áreas consideradas como prioridade para o presidente eleito em outubro, como saúde, segurança pública e economia. O entrevistado considera que os temas em que Lula mais vai mal são segurança pública, saúde, economia e combate à corrupção. São todos os temas que a oposição planeja usar para tentar desgastar o presidente e apresentar propostas para conquistar o eleitor





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