Análise aprofundada sobre os treinadores que comandam as seleções mais destacadas na atual Copa do Mundo, incluindo Deschamps, Scaloni, Dalić, Moriyasu e Yakin, além de questões institucionais da FIFA e curiosidades do torneio.

A Copa do Mundo já está em pleno vapor e o simulador do Lance! permite que os torcedores descubram quem será o grande campeão. Entre os técnicos mais experientes que comandam seleções nesta edição, destaca‑se Didier Deschamps, à frente da França desde julho de 2012.

O treinador francês já comandou a equipe em três edições do torneio. Na sua primeira passagem, foi superado pela Alemanha por 1 a 0 nas quartas de final. Em seguida, conduziu a França a duas finais consecutivas: em 2018 venceu a Croácia e ergueu o troféu, enquanto no Qatar 2022 foi derrotado nos pênaltis pela Argentina após um empate de 3 a 3 no tempo normal.

Todos os adversários que a França enfrentou ao longo desse período compartilham uma característica marcante: são comandados por técnicos que também participaram da última edição, formando uma elite de treinadores experientes. Do outro lado da América do Sul, Lionel Scaloni assumiu a seleção argentina em agosto de 2018, inicialmente como interino e sem experiência prévia como treinador principal. Seu objetivo era reformular o elenco que havia sido eliminado pela França nas oitavas de final da Copa de 2016.

Em apenas um ano, Scaloni conduziu a Albiceleste à vitória na Copa América de 2019, vencendo o Brasil no estádio do Maracanã. No Mundial de 2022, liderou a Argentina à conquista do terceiro título mundial, o primeiro para Lionel Messi, que foi a principal referência da campanha. Desde então, Scaloni manteve a equipe no topo das Eliminatórias sul‑americanas e adicionou mais um título da Copa América ao currículo, reforçando sua reputação como um dos treinadores mais bem‑sucedidos da atualidade.

A Croácia tem à frente Zlatko Dalić, que chegou ao cargo em meados de 2017. Em sua estreia no Mundial, Dalić levou a seleção a ser vice‑campeã em 2018, perdendo a final para a França. O destaque da equipe foi Luka Modrić, eleito melhor jogador do torneio. Quatro anos depois, no Catar, a Croácia confirmou sua força ao terminar segunda no Grupo F, atrás apenas de Marrocos.

Nas oitavas de final, eliminou o Japão nos pênaltis e, na sequência, derrotou o Brasil também nas vagas decisivas. Na semifinal, contudo, foi superada pela Argentina, encerrando a campanha com dignidade. Do Leste Asiático, Hajime Moriyasu dirige o Japão desde julho de 2018. Sob seu comando, a seleção japonesa chegou às oitavas de final do Mundial de 2022, mas foi eliminada nos pênaltis pela Croácia de Dalić.

Na Europa, Murat Yakin assume a Suíça desde o segundo semestre de 2021 e conduziu a equipe às oitavas de final da mesma edição, quando foi goleada por Portugal por 6 a 1. Ambas as equipes mostraram capacidade de chegar aos estágios eliminatórios, mas ainda não conseguiram avançar além das quartas de final em um torneio mundial.

No âmbito institucional, a FIFA anunciou que pretende pagar remunerações recordes aos árbitros que atuarem na Copa do Mundo, segundo noticiado por um jornal britânico. A decisão tem gerado debates sobre a valorização dos oficiais e a necessidade de garantir alto padrão de arbitragem nas partidas decisivas. Paralelamente, o ex‑presidente da UEFA, Michel Platini, acusou o presidente da FIFA, Gianni Infantino, de conspirar contra sua permanência ao cargo, alimentando mais uma crise de liderança no futebol global.

No Brasil, o meia Renato Veiga comentou publicamente sobre um suposto favoritismo da seleção portuguesa em amistosos recentes, enquanto a federação iraniana denunciou que os Estados Unidos revogaram ingressos de torcedores iranianos para a Copa do Mundo, gerando tensão diplomática. Por fim, o técnico Carlo Ancelotti apareceu em 27º lugar no ranking de beleza de treinadores da Copa do Mundo, uma curiosidade que apareceu nas redes sociais durante o torneio.

É importante lembrar que, para participar de qualquer atividade de apostas esportivas, é necessário ser maior de 18 anos e jogar com responsabilidade.





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