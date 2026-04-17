Copa do Mundo de 2026 terá 27 técnicos estrangeiros entre 48 seleções, dobrando a proporção de 2022 e marcando a primeira vez que a maioria dos comandantes virá de fora. Brasil terá Ancelotti, mas país não terá técnico brasileiro.

Na edição da Copa do Mundo que registrará o maior número de seleções participantes em toda a história, com um total de 48 equipes, uma característica marcante será a predominância de técnicos estrangeiros . Dos 48 comandantes à beira do gramado, impressionantes 27 serão profissionais de outros países, o que representa um aumento substancial em comparação com a edição de 2022 no Catar. Naquele ano, apenas nove dos 32 técnicos eram estrangeiros, correspondendo a cerca de 28%.

Agora, em 2026, essa proporção quase dobrou, atingindo 56%. Marcelo Bielsa, Carlo Ancelotti e Thomas Tuchel são apenas alguns dos nomes de destaque que figurarão entre os técnicos de fora dirigindo seleções no próximo Mundial. A Copa do Mundo de 2026 se aproxima com uma novidade histórica: pela primeira vez, a maioria das seleções participantes será comandada por treinadores que não são de seu próprio país. Dos 48 países classificados, 27 terão técnicos estrangeiros, o que representa 56% do total. Esse número representa um salto significativo em relação à edição de 2022, no Catar, onde apenas 9 das 32 seleções (28%) contavam com técnicos de fora. A influência global no futebol se manifesta claramente nessa tendência, com treinadores de diversas nacionalidades buscando o sucesso no cenário internacional. As seleções da França e da Argentina lideram o ranking de países com maior número de técnicos estrangeiros, cada uma com seis comandantes. O Brasil, pela primeira vez em sua história, terá um técnico estrangeiro no comando da seleção principal, com a chegada de Carlo Ancelotti. Inglaterra e Uruguai também seguem o mesmo caminho. A competição contará com 33 técnicos estreantes, evidenciando uma renovação e diversidade sem precedentes à beira do campo. Essa crescente protagonismo dos estrangeiros no futebol é um reflexo da globalização do esporte e da busca por novas ideias e metodologias de treinamento em todo o mundo. A iniciativa Irineu, do GLOBO, visa fornecer aos leitores aplicações de inteligência artificial, com todo o conteúdo produzido sob supervisão jornalística. A presença massiva de técnicos estrangeiros na Copa do Mundo de 2026 não é um fenômeno isolado no futebol brasileiro, mas sim uma tendência mundial cada vez mais acentuada. Com a recente confirmação de Carlos Queiroz, de Portugal, no comando da seleção de Gana, a lista de 48 equipes participantes agora conta com 27 treinadores de outras nacionalidades. Essa marca representa uma duplicação da proporção observada em 2022, quando apenas 28% dos técnicos eram estrangeiros. Agora, 56,2% das seleções serão dirigidas por comandantes de fora. Pela primeira vez na história das 22 edições da Copa do Mundo, os técnicos estrangeiros serão maioria, e terão a oportunidade de quebrar um recorde: até hoje, todas as seleções campeãs foram dirigidas por técnicos de seu próprio país. Serão 27 nacionalidades diferentes representadas à beira do gramado, um reflexo da intensa movimentação de profissionais pelo planeta. Carlos Eduardo Mansur, comentarista do Sportv e colunista do GLOBO, vê esse cenário como um reflexo direto da globalização no futebol moderno. Ele afirma que as fronteiras se tornam cada vez menos rígidas, e o fluxo incessante de jogadores é acompanhado pela livre circulação de técnicos. Essa interconexão global permite a troca de experiências e a disseminação de novas ideias táticas e metodológicas. As nacionalidades com maior número de representantes são a França e a Argentina, com seis técnicos cada. Muitos desses profissionais comandam seleções que compartilham a mesma língua de seus países de origem, um fator que, segundo Ramon Menezes, ex-técnico das seleções de base do Brasil e interino da equipe principal em 2023, é de grande importância. Ele ressalta que a língua se tornou um diferencial crucial na comunicação com os atletas e diretores, algo que antes não era tão valorizado. A ausência de técnicos brasileiros no comando de seleções estrangeiras é notável, e o Brasil, pela primeira vez, terá um técnico estrangeiro, Carlo Ancelotti, no comando. No passado, brasileiros como Carlos Alberto Parreira, Felipão e Zico tiveram passagens por seleções de outros países. Mansur aponta a instabilidade do futebol brasileiro como um dos motivos para essa escassez de brasileiros no cenário internacional, mencionando que em apenas 11 rodadas do Brasileirão deste ano, dez técnicos já foram demitidos. Ele argumenta que a falta de estabilidade e a pressão constante desestimulam o desenvolvimento de sistemas táticos mais complexos e incentivam a defesa do cargo, em vez de um trabalho aprofundado. Ramon Menezes, por sua vez, reconhece o momento delicado dos técnicos brasileiros, mas também atribui isso à falta de oportunidades no próprio país. Ele expressa a torcida para que um brasileiro pudesse chegar à Copa, mas admite que o momento nacional não é favorável. Embora veja a moda dos estrangeiros como um fator, ele acredita que há muitos treinadores brasileiros preparados e que precisam de oportunidades. A cobrança no futebol é intensa, e até mesmo os treinadores estrangeiros enfrentam dificuldades. O futebol, em sua essência, exige vitórias constantes, e a falta de tempo e paciência para o desenvolvimento de um trabalho a longo prazo é um obstáculo significativo





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