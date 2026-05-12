Técnico do Fluminense fala sobre as atividades iniciais de Hulk e as expectativas em relação às estreias

Com as atividades iniciais bem definidas, o Fluminense espera que Hulk possa estar pronto para a estreia, que ocorrerá no dia 22 de julho, no Maracanã, contra o Red Bull Bragantino. O técnico, Luiz Zubeldía, falou sobre as expectativas de receber o atacante e revelou que a equipe pretende transformar o momento em um grande evento de recepção para o atleta. Além disso, a equipe atualiza que a regularização com o Governo do Rio de Janeiro está sendo feita para garantir a participação neste início da temporada.
O atacante Hulk iniciou suas atividades no CT Carlos Castilho no início da semana, depois de desembarcar no Rio de Janeiro e passar os testes físicos e trabalhar no gramado.
Após participar do jogo contra o São Paulo, Hulk poderá estar disponível para a Regularização antes da rodada. Em sua primeira conversa com a comissão técnica de Luiz Zubeldía, Hulk revelou ter conversado bem e ter uma grande vontade de ajudar o Fluminense em seus objetivos. Junto com isso, Hulk elogiou a estrutura do clube no CT e revelou ter recebido um papo positivo com Zubeldía
