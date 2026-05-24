Técnico do Botafogo fala sobre atuação e gols em empate 1 a 1 com o São Paulo

Franclim Carvalho, técnico-atitude do Botafogo, analisou o empate em 1 a 1 com o São Paulo durante a 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele destacou a diferença na postura do time, dividindo os 90 minutos em dois tempos distintos, depois de uma primeira etapa abaixo.

O técnico Franclim Carvalho analisou o empate do Botafogo em 1 a 1 contra o São Paulo neste sábado (23), no Morumbis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro .

Em entrevista coletiva após o duelo, o treinador ressaltou como a postura do time foi diferente no decorrer dos 90 minutos, sendo necessário 'dividir o jogo em dois tempos distintos'.

'Nós não fomos bem no primeiro tempo, sofremos o gol logo no início da partida. Num lance que os jogadores falaram muito antes do jogo. Mesmo sem eu ter alertado, eles próprios falaram sobre isso, que era a questão do bater no gol e estar preparado para o rebote', disse.

'O Artur faz um movimento de fora para dentro e nos desmontamos por dentro. Não acompanhamos o rebote. Tivemos muita dificuldade no primeiro tempo. Não conseguimos ser nós, o que queríamos.

No segundo tempo, ficou claro que é completamente diferente. Essa equipe tem mostrado que, contra tudo e contra todos, luta sempre', afirmou





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