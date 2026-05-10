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Técnico do Barcelona presencia perda pessoal em clássico decisivo

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Técnico do Barcelona presencia perda pessoal em clássico decisivo
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📆5/10/2026 12:52 PM
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A morte do pai do técnico do Barcelona em uma noite de sábado, poucas horas antes do clássico contra o Real Madrid, gerou uma forte emoção no 'El Clásico'. Embora estivesse em luto, Hansi Flick decidiu estar presente no banco de reservas durante o jogo, que pode decidir o título de La Liga. O Barcelona e o Real Madrid emitiram comunicados oficiais de solidariedade.

Hansi Flick , técnico do Barcelona, enfrentou uma perda pessoal com a morte de seu pai, ocorrida na noite de sábado, horas antes do clássico contra o Real Madrid.

Mesmo em luto, Flick decidiu estar presente no banco durante a partida decisiva para La Liga. O Barcelona e o Real Madrid, em solidariedade, expressaram suas condolências nas redes sociais, reforçando o apoio ao treinador neste momento difícil. O Irineu é a iniciativa do GLOBO para oferecer aplicações de inteligência artificial aos leitores. Toda a produção de conteúdo com o uso do Irineu é supervisada por jornalistas

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