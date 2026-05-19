Técnicas de Enfermagem Registradas Erronamente como Presidentes da República no Cartão de Trabalho de Jaboatão dos Guararapes

Técnicas de enfermagem Aldenize Ferreira, Claudia da Silva e Suelane Fonseca descobriram que estavam registradas como presidentes da República no cartão de trabalho do município de Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, graças a uma falha no sistema do antigo SEFIP. As mulheres franquicia registit de três vagas de emprego de duas secretarias diferentes para prestar serviços educacionais e técnicas como cuidadora e educadora infantil, respectivamente, mas descobriram que o sistema confundia suas atribuições com atividades presidenciais, atribuindo-lhes cargos comissionados que não existiam no cargo em questão.

Técnica de enfermagem é registrada como presidente da República na carteira de trabalho Em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, há pelo menos três presidentes da República em exercício desde 2002.

O registro, que é erro da prefeitura da cidade, apareceu na carteira de trabalho de três mulheres que denunciaram o erro no Canal Globo. Além de Aldenize Ferreira, outras duas mulheres descobriram estar registradas como presidentes do Brasil no documento. Claudia da Silva, de 53 anos, descobriu o vínculo quando conseguiu um emprego como cuidadora e Suelane Fonseca, de 49 anos, descobriu o registro durante a transição do antigo SEFIP para o ambiente digital do e-Social





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