Técnica de lifting não cirúrgico com fios Aptos ganha espaço entre famosas e anônimas

A busca por procedimentos estéticos menos invasivos e com resultados naturais tem conquistado cada vez mais celebridades. A Dra. Amanda Sodré é uma das principais especialistas em harmonização facial e corporal avançada e utiliza os fios Aptos para tratar a flacidez e melhorar a qualidade da pele.

A busca por procedimentos estéticos menos invasivos e com resultados naturais tem conquistado cada vez mais celebridades. Uma das principais especialistas em harmonização facial e corporal avançada é a Dra.

Amanda Sodré, que utiliza os fios Aptos para tratar a flacidez, redefinir contornos faciais e corporais e melhorar a qualidade da pele sem cortes ou longos períodos de afastamento das atividades do dia a dia. O resultado é um efeito lifting imediato, aliado a um estímulo contínuo de colágeno, que pode durar até dois anos. A Dra.

Amanda explica que o paciente de hoje busca naturalidade, elegância e segurança, e que os fios promovem reposicionamento dos tecidos e melhoram a qualidade da pele sem modificar a identidade da pessoa. Além disso, a especialista também se destacou por ampliar o uso da técnica para áreas corporais, desenvolvendo aplicações que vão além do rosto e fazem parte de um conceito de rejuvenescimento global.

Com clínicas localizadas em regiões nobres de São Paulo, como Itaim Bibi e Jardins, ela atende um público que busca tratamentos sofisticados e discretos. O crescimento dos fios Aptos reflete uma mudança no comportamento dos pacientes, que passaram a priorizar procedimentos com aparência natural e menor tempo de recuperação. Antes restrita a nichos da estética avançada, a técnica hoje figura entre as mais desejadas do mercado de luxo e ajuda a consolidar uma nova fase da medicina estética no Brasil





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