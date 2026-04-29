TCU Suspende Concessão de Crédito Consignado ao INSS para Reforçar Segurança

O Tribunal de Contas da União determinou a suspensão de novas concessões de crédito consignado pelo INSS até que sejam implementadas travas de segurança eficazes, visando proteger milhões de beneficiários contra fraudes e superendividamento.

O Tribunal de Contas da União ( TCU ) impôs uma medida cautelar de grande impacto ao Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ), determinando a suspensão imediata de novas concessões de crédito consignado .

A decisão, proferida pelo ministro-substituto Marcos Bemquerer Costa, abrange tanto a modalidade cartão de crédito consignado e cartão de consignado de benefícios, quanto novos empréstimos pessoais consignados. A medida visa proteger milhões de beneficiários da Previdência Social contra práticas abusivas e erros operacionais, decorrentes da insuficiência de controles de segurança e da capacidade limitada de fiscalização do INSS.

A urgência da determinação se justifica pela constatação de que a demora na implementação de ajustes sistêmicos básicos expõe os segurados a riscos significativos, permitindo a ocorrência de fraudes e o superendividamento. O TCU exige que o INSS, em conjunto com a Dataprev, priorize a execução de demandas relacionadas aos sistemas de controle, abertas entre novembro de 2025 e março de 2026, garantindo a efetividade das travas de segurança.

A auditoria técnica realizada pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios) revelou uma situação alarmante: a Diretoria de Benefícios do INSS conta com apenas quatro servidores para supervisionar um universo de 65,35 milhões de contratos de crédito consignado. Essa desproporcionalidade torna a fiscalização humana praticamente ineficaz, transformando-a em uma mera formalidade.

O ministro Bemquerer Costa enfatizou que essa estrutura precária 'desnatura o conceito de controle administrativo, transmutando-o em uma 'fiscalização de fachada'', que, por ser fisicamente impossível, equivale à própria inexistência de tutela estatal sobre o patrimônio dos segurados'. A ausência de controles robustos facilita a ocorrência de fraudes críticas e a prática de 'venda casada', onde produtos não autorizados, como o seguro prestamista, são indevidamente embutidos nos contratos de empréstimo.

A determinação do TCU busca, portanto, garantir que as travas sistêmicas impeçam o acréscimo de produtos não solicitados e protejam os beneficiários contra o superendividamento. O INSS tem um prazo de 45 dias para apresentar um relatório técnico detalhado, comprovando a plena eficácia das medidas de segurança implementadas. A decisão do TCU representa um passo crucial na defesa dos direitos dos segurados da Previdência Social, que frequentemente se encontram em situação de vulnerabilidade financeira.

A facilidade de acesso ao crédito consignado, embora possa ser benéfica em determinadas circunstâncias, também pode levar ao endividamento excessivo, especialmente quando os beneficiários são induzidos a contratar produtos e serviços desnecessários. A falta de fiscalização efetiva e a ausência de travas de segurança adequadas permitem que instituições financeiras se aproveitem dessa vulnerabilidade, oferecendo condições de crédito desfavoráveis e embutindo taxas e seguros abusivos.

A medida cautelar do TCU visa corrigir essa distorção, garantindo que o crédito consignado seja concedido de forma responsável e transparente, protegendo o patrimônio dos segurados e promovendo a sua segurança financeira. Além da suspensão das novas concessões, o TCU exige que o INSS invista em tecnologia e capacitação de pessoal, a fim de fortalecer os controles internos e a capacidade de fiscalização, assegurando que a concessão de crédito consignado seja realizada de forma segura e eficiente





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