TCE-SP aprova contas do governo, mas aponta problemas de transparência e gestão fiscal

Tribunal de Contas de São Paulo aprova as contas de 2023 do governo estadual, mas emite ressalvas sobre transparência em benefícios fiscais, reprogramações orçamentárias e fiscalização de concessões. Previdência e despesas correntes são pontos de alerta.

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) de São Paulo aprovou as contas do governo estadual referentes ao ano de 2023, mas emitiu uma série de ressalvas importantes sobre a saúde financeira e a transparência da gestão pública.

A decisão foi tomada em sessão plenária após análise detalhada dos relatórios de execução orçamentária. O relator do processo, conselheiro João Antonio, destacou avanços na observância dos limites legais, mas apontou fragilidades estruturais que precisam de correção imediata. Entre os problemas identificados está a falta de transparência na concessão de benefícios fiscais, que agora terá de ser tornada pública.

O tribunal também criticou a prática recorrente de reprogramar metas físicas e orçamentárias, sugerindo que tais alterações sejam feitas de forma mais clara e através de instrumentos legais adequados, como decretos. Outro ponto sensível tratado foi a aceleração da transferência de serviços públicos e obras para o setor privado e terceiros, sem que o Estado tenha fortalecido concomitantemente sua capacidade de fiscalização e regulação.

O relator alertou que a ausência de estrutura eficaz para monitorar os resultados das parcerias pode prejudicar a qualidade dos serviços e o controle dos recursos públicos. Apesar do cumprimento dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) nos indicadores de despesa com pessoal e endividamento, o TCE expressou preocupação com a trajetória de crescimento das despesas correntes, especialmente com a previdência, e com a relação receita-despesa que atingiu patamar elevado.

O tribunal recomenda medidas de contenção e maior rigor na avaliação de custos-benefícios das políticas públicas





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