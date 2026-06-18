Tribunal de Contas de São Paulo aprova prestação de contas de 2025 do governador Tarcísio de Freitas, mas aponta problemas em gestão previdenciária, renúncias fiscais e fiscalização de serviços concedidos. Alexandre de Moraes nega habeas corpus em caso de desvio de armas do Exército. Indicadores econômicos mostram agravamento da instabilidade global.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ( TCE-SP ) aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira, 17, a prestação de contas de 2025 do governador de São Paulo.

A despeito da aprovação, o colegiado formulou ressalvas importantes sobre as demonstrações contábeis, a gestão previdenciária dos servidores estaduais e o alto volume de dados analisado durante a fiscalização. No parecer apresentado, o relator criticou a manutenção de sigilo pela Secretaria da Fazenda em relação às renúncias fiscais, apontando a necessidade de maior transparência nesse ponto.

Ele também destacou deficiências na fiscalização de contratos de rodovias privatizadas e cobrou um controle mais rigoroso do governo estadual sobre os serviços concedidos à iniciativa privada e sobre hospitais geridos por organizações sociais. Em seu voto, o relator enfatizou que os resultados da auditoria confirmam a necessidade imperiosa de aprimorar a estrutura do estado para exercer a regulação e fiscalização dos serviços públicos executados por entidades privadas.

Cabe lembrar que os relatórios das contas de 2023 e 2024, também referentes ao governador Tarcísio de Freitas, foram aprovados com ressalvas, com o tribunal repetidamente manifestando preocupação sobre renúncia de receitas e a gestão da previdência estadual. Em outro âmbito, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), negou habeas corpus a um condenado pelo desvio de 22 armas do Exército em São Paulo, decisão que mantém a validade da sentença penal proferida contra o réu.

Esse caso, que ganhou grande repercussão na imprensa, reforça oNTE a polícia e o Ministério Público Militar na apuração de crimes contra a administração militar. Por fim, em notícia internacional, indicadores econômicos recentes apontam que a instabilidade global continua a se aprofundar, com efeitos diretos sobre os mercados financeiros e as economias emergentes, agravando a incerteza para os formuladores de políticas públicas em todo o mundo





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