TCE rejeita contas de 2025 do governo Cláudio Castro

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio de Janeiro rejeitou as contas de 2025 do governo Cláudio Castro (PL) por três votos a um. A decisão foi tomada em sessão plenária e será enviada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para aprovação ou rejeição.

O Tribunal de Contas do Estado ( TCE ) do Rio de Janeiro rejeitou as contas de 2025 do governo Cláudio Castro (PL) por três votos a um.

A decisão foi tomada em sessão plenária e será enviada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para aprovação ou rejeição. A reportagem tenta contato com Castro. O voto do relator, conselheiro Rodrigo Melo Nascimento, foi pela aprovação das contas com ressalvas. Já o revisor, conselheiro José Gomes Graciosa, votou pela rejeição das contas e foi acompanhado pelos conselheiros Marcelo Verdini Maia e Christiano Lacerda.

O voto do revisor aponta que os principais demonstrativos contáveis que integram a prestação de contas de Castro





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