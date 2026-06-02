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TCE rejeita contas de 2025 do governo Cláudio Castro

Política News

TCE rejeita contas de 2025 do governo Cláudio Castro
TCERio De JaneiroContas De 2025
📆6/2/2026 2:24 AM
📰Terranoticiasbr
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O Tribunal de Contas do Estado (TCE) do Rio de Janeiro rejeitou as contas de 2025 do governo Cláudio Castro (PL) por três votos a um. A decisão foi tomada em sessão plenária e será enviada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para aprovação ou rejeição.

O Tribunal de Contas do Estado ( TCE ) do Rio de Janeiro rejeitou as contas de 2025 do governo Cláudio Castro (PL) por três votos a um.

A decisão foi tomada em sessão plenária e será enviada à Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) para aprovação ou rejeição. A reportagem tenta contato com Castro. O voto do relator, conselheiro Rodrigo Melo Nascimento, foi pela aprovação das contas com ressalvas. Já o revisor, conselheiro José Gomes Graciosa, votou pela rejeição das contas e foi acompanhado pelos conselheiros Marcelo Verdini Maia e Christiano Lacerda.

O voto do revisor aponta que os principais demonstrativos contáveis que integram a prestação de contas de Castro

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TCE Rio De Janeiro Contas De 2025 Cláudio Castro Alerj Tribunal De Contas Do Estado

 

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