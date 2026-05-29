Duas pessoas foram condenadas por planejar um atentado a shows da artista na Áustria.

Taylor Swift foi vítima de deepfake em vídeos pornográficos . Duas pessoas foram condenadas por planejar um atentado a shows da artista na Áustria. Os suspeitos, Beran e Arsa, teriam se inspirado em grupos terroristas como o Estado Islâmico e Al-Qaeda.

Eles planejavam realizar um ataque na área externa do estádio onde os shows de Taylor Swift estavam programados para ocorrer. A prisão dos suspeitos ocorreu em 7 de agosto de 2024, um dia antes do primeiro show da artista em Viena. Após a descoberta do plano, as três apresentações de Taylor Swift em Viena foram canceladas por questões de segurança. A artista classificou a decisão como 'devastadora'.

Fãs se reuniram pelas ruas da cidade para cantar músicas da artista após o cancelamento dos eventos. Os suspeitos foram condenados por atentado frustrado e Beran também foi considerado culpado em 13 dos 15 pontos analisados pelo tribunal. Durante o julgamento, Beran afirmou que viajou para Dubai com a intenção de realizar um ataque, mas desistiu após sofrer uma crise de pânico.

A prisão dos suspeitos também levou à apreensão de materiais para fabricação de explosivos, substâncias químicas e dispositivos técnicos que indicavam atos preparatórios concretos





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