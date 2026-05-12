Taxistas e motoristas de aplicativo causam tumulto em frente a Aeroporto Santos Dumont

Uma briga envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo provocou tumulto nos arredores do Aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (12). Vídeos que circulam em aplicativos de mensagem mostram agressões físicas, correria e perseguição na área próxima de um dos terminais. O tumulto continuou depois da chegada da equipe de segurança do aeroporto.

Uma briga envolvendo taxistas e motoristas de aplicativo provocou tumulto nos arredores do Aeroporto Santos Dumont , no Centro do Rio, na tarde desta terça-feira (12).

Vídeos que circulam em aplicativos de mensagem mostram agressões físicas, correria e perseguição na área próxima de um dos terminais. A briga, que teve início com uma discussão entre dois homens, envolveu também o uso de um cone de sinalização por parte do agressor. Mesmo após a chegada da equipe de segurança do aeroporto, o tumulto continuou, com motoristas que corriam atrás de pessoas nas vias de acesso ao terminal. O motivo da briga ainda não foi esclarecido.

A administração do aeroporto e o Sindicato dos Taxistas do Rio de Janeiro não se pronunciaram





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