Taxa de desemprego sobe para 5,8% no trimestre até abril, mas cai na comparação anual

A taxa de desocupação no Brasil subiu para 5,8% no trimestre encerrado em abril de 2026, ante 5,4% no trimestre anterior, mas recuou 0,8 ponto percentual em relação a abril de 2025. O país tem 6,3 milhões de desempregados, alta de 8% no trimestre, mas queda de 11,3% na comparação anual. A população ocupada é de 102,3 milhões, com leve retração trimestral e alta anual. A taxa de subutilização ficou em 13,8%, estável no trimestre e em queda anual. O rendimento médio real foi de R$ 3.732.

A taxa de desocupação no Brasil subiu para 5,8% no trimestre encerrado em abril de 2026, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

O índice representa um aumento de 0,4 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em janeiro, quando estava em 5,4%. Na comparação com o mesmo período do ano passado, porém, houve uma queda de 0,8 ponto percentual, já que em abril de 2025 a taxa era de 6,6%. O país contava com 6,3 milhões de pessoas desempregadas no trimestre encerrado em abril, um crescimento de 8% frente ao trimestre anterior.

Em relação a abril de 2025, no entanto, houve redução de 11,3%, o equivalente a 809 mil pessoas a menos em busca de trabalho. A população ocupada atingiu 102,3 milhões de pessoas, uma leve retração de 0,3% (338 mil pessoas) em comparação com o trimestre encerrado em janeiro, mas um aumento de 1,1% (1,07 milhão) na comparação anual.

O nível de ocupação, que mede a proporção da população em idade ativa que está empregada, ficou em 58,4%, uma queda de 0,3 ponto percentual em relação ao trimestre anterior, mas estável na comparação com abril de 2025. A taxa composta de subutilização da força de trabalho, que engloba desempregados, subocupados por horas insuficientes e força de trabalho potencial, ficou em 13,8% no trimestre encerrado em abril, mantendo estabilidade em relação ao trimestre anterior e caindo 1,7 ponto percentual na comparação anual.

O total de pessoas subutilizadas foi de 15,7 milhões, estável frente a janeiro e 11,1% menor que em abril de 2025, uma redução de 2 milhões de pessoas. A população subocupada por insuficiência de horas trabalhadas somou 4,2 milhões, com quedas de 5,5% no trimestre e 7,3% na comparação anual. Já a população fora da força de trabalho permaneceu em 66,5 milhões, sem variação significativa no trimestre, mas com alta de 1,6% (1,1 milhão) em relação ao ano anterior.

O número de desalentados, aqueles que desistiram de procurar emprego, caiu para 2,6 milhões, estável no trimestre, mas com retração de 15,3% na comparação anual, o que representa 464 mil pessoas a menos. O percentual de desalentados em relação à força de trabalho ficou em 2,3%, estável no trimestre e 0,4 ponto percentual abaixo do registrado em abril de 2025.

No mercado de trabalho formal, o número de empregados com carteira assinada no setor privado (excluindo domésticos) foi de 39,3 milhões, estável tanto no trimestre quanto no ano. Os empregados sem carteira assinada somaram 13,3 milhões, também sem variações relevantes. No setor público, o total de empregados chegou a 12,9 milhões, estável no trimestre e com alta de 3,4% (422 mil) na comparação anual.

Os trabalhadores por conta própria totalizaram 26 milhões, estáveis no trimestre e 2,3% (580 mil) acima do registrado um ano antes. Já os trabalhadores domésticos somaram 5,4 milhões, estáveis no trimestre, mas com queda de 4,7% (268 mil) em relação a abril de 2025. A taxa de informalidade ficou em 37,2%, equivalente a 38,1 milhões de trabalhadores informais, ante 37,5% no trimestre anterior e 38% em abril de 2025.

O rendimento real habitual de todos os trabalhos foi de R$ 3.732, estável no trimestre e com alta de 5,3% na comparação anual. A massa de rendimento real habitual totalizou R$ 377 bilhões, estável no trimestre e com aumento de 6,5% (R$ 22,9 bilhões) em relação ao mesmo período de 2025. Os dados refletem um mercado de trabalho em recuperação gradual, com melhora em indicadores anuais, mas ainda sujeito a oscilações trimestrais





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Desemprego PNAD Contínua IBGE Mercado De Trabalho Rendimento

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Brasil tem 89,9 pessoas negras assassinadas por dia, mostra Atlas da Violência 2026Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio no país que uma pessoa não negra

Read more »

Copa do Brasil 2026: veja os valores da premiação de cada faseCompetição distribuirá cerca de R$ 500 milhões aos clubes; campeão fatura R$ 78 milhões apenas na grande final

Read more »

Mariah Carey confirma apresentação no Brasil em 2026A cantora norte-americana Mariah Carey confirmará sua primeira apresentação no Brasil em 2026, com um show natalino no Allianz Parque em São Paulo e na Área Externa da Farmasi Arena no Rio de Janeiro.

Read more »

Fluminense x Vasco é destaque no sorteio das oitavas da Copa do Brasil 2026; veja confrontosDuelo será o único clássico estadual nesta fase da competição

Read more »