Tati Machado abre o coração sobre a perda do filho e a transformação da maternidade

A jornalista Tati Machado compartilha em entrevista ao Terra como a experiência da maternidade a transformou, mesmo após a perda gestacional do filho Rael. Ela também fala sobre a possível entrada de Ana Paula Renault no Saia Justa e sua relação com a beleza e a maquiagem.

A jornalista Tati Machado compartilhou em uma entrevista ao Terra, durante a festa de abertura do SEPHORiA em São Paulo, como a experiência da maternidade a transformou profundamente, mesmo após a perda gestacional do filho Rael, que ocorreu há quase um ano.

Ela revelou que, desde o momento em que viu o teste positivo, já se imaginava como mãe e que, apesar da dor, o filho continua presente em sua vida de uma maneira muito especial.

'Acho que desde a hora em que vi os dois bracinhos, quando descobri que estava grávida do Rael, eu já me via transformada, já me via nesse lugar de mãe. É maravilhoso. Falei no Saia Justa que amo ser mãe; queria muito que ele estivesse aqui fisicamente, com toda certeza, mas, de qualquer jeito, ele está ligado para todo sempre.

Ele mora no meu coração, mora inclusive nas minhas células', afirmou Tati, demonstrando uma profunda conexão emocional com o filho que não pôde nascer. Além disso, Tati destacou que não tem problemas em falar sobre a perda, pois considera que a experiência faz parte de sua história e que, se o filho estivesse vivo, ela falaria muito sobre ele.

'Não tenho problema com isso, essa é a minha verdade. Passei por uma tragédia na minha vida e ela faz parte da minha história. Se o meu filho estivesse aqui agora, nesse momento, eu só falaria dele. É óbvio que ele sempre vai fazer parte da minha vida, mesmo não estando aqui fisicamente.

Ele sempre vai fazer parte dos meus discursos e não de uma forma proposital, mas de forma muito, muito verdadeira', explicou. A apresentadora também comentou sobre a possível entrada de Ana Paula Renault no elenco do Saia Justa, programa do GNT, afirmando que a campeã do BBB 26 tem potencial para se encaixar na proposta da atração.

Tati ainda abordou sua relação com a beleza e a maquiagem, revelando que sempre foi vaidosa e gostou de se maquiar desde a infância.

'Sempre gostei de maquiagem, desde muito criança. Eu ia para o colégio maquiada. Nada exagerado, mas sempre tive muitas sardas, e hoje em dia isso está na moda. Na minha época, era bullying atrás de bullying.

Por conta disso, às vezes eu até queria esconder essa beleza', finalizou. Em outro contexto, a empresária suspeita de agredir uma doméstica grávida foi presa preventivamente, enquanto o cliente que levou sete pontos na cabeça durante uma confusão com Ed Motta ainda não teve o autor identificado pela polícia.

Além disso, a startup americana que desenvolveu um motor funcionando com um combustível incomum foi destacada, assim como a dieta rigorosa de Charlize Theron, que aos 50 anos segue uma alimentação com seis refeições diárias, incluindo suco, couve e salada verde, mas com um costume inusitado com hambúrgueres. Franciny Ehlke, grávida de um bilionário, também falou sobre a educação do filho, afirmando que não quer criá-lo em uma 'bolha' e que ensinará que dinheiro não cai do céu.

Por fim, a filha de Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda, com apenas um ano e quatro meses, roubou a cena por uma habilidade inesperada, levando os internautas a comentarem 'Aprendeu com quem? '





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