Tarifa de 25% dos EUA ameaça exportações brasileiras apesar de exceções

Os Estados Unidos propõem uma taxa adicional de 25% sobre produtos brasileiros, mantendo exceções para petróleo, café e celulose, mas expondo aço, sucos e equipamentos de construção a novos custos.

Míriam Leitão - A taxa de 25% proposta pelos Estados Unidos representa um risco ainda maior do que o temido "tarif aço " que poderia ser implementado em 2025.

Mesmo com a publicação de uma lista de exceções, muitos produtos brasileiros permanecem vulneráveis a essa nova cobrança, que tem fundamento na Seção 301 da Lei de Comércio de 1974. O Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR) divulgou, na segunda‑feira (1º), que a tarifa será acionada como resposta a práticas e políticas brasileiras consideradas "irrazoáveis" e prejudiciais ao comércio norte‑americano.

Embora alguns dos principais itens exportados pelo Brasil - como petróleo bruto, aeronaves, café e celulose - tenham sido preservados, a maioria dos produtos da pauta exportadora ainda pode ter que arcar com a sobretaxa. Os dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) mostram que os produtos semiacabados de ferro e aço foram o segundo maior item exportado para os EUA em 2025, movimentando US$ 3,36 bilhões, equivalentes a 8,92 % do total embarcado.

As tarifas impostas sobre aço e alumínio, mantidas após a decisão da Suprema Corte dos EUA que derrubou parte das medidas de Trump, permanecem em vigor porque foram estabelecidas com base na Seção 232, que não foi afetada pela sentença judicial. Embora a lista de exceções inclua categorias específicas do setor siderúrgico - como ferroligas, produtos de redução direta e determinados tubos de aço usados na aviação - os semiacabados, lingotes e formas primárias de aço não figuram entre os itens isentos.

O segmento de ferro‑gusa, spiegel e ferro‑esponja também ficou em risco, apesar de representar US$ 1,74 bilhão em exportações, ou 4,63 % da pauta brasileira para os EUA. Algumas ferroligas podem se beneficiar das exceções, mas a maior parte desses produtos permanece exposta à tarifa. No âmbito agroindustrial, os sucos de frutas e vegetais são particularmente vulneráveis. As exportações desse segmento somaram US$ 1,61 bilhão em 2025, correspondendo a 4,28 % das vendas brasileiras para os Estados Unidos.

A lista de exceções contempla frutas frescas, secas, congeladas e polpas, mas exclui explicitamente os sucos industrializados, deixando esse mercado à mercê da nova taxa. Equipamentos e instalações destinados a obras de engenharia civil também correm risco: o segmento exportou US$ 1,38 bilhão, ou 3,67 % do total, e embora algumas máquinas industriais tenham sido incluídas nas isenções, o benefício se limita a equipamentos para o setor aeronáutico, excluindo grande parte do maquinário utilizado em construção civil e projetos de infraestrutura.

Outros produtos, como pneus (excluídos exceto os destinados à aviação) e madeira (isenta apenas para espécies como teca, mogno, virola e balsa), também não foram contemplados nas isenções. Entre os produtos que permaneceram protegidos, destaca‑se o petróleo bruto, principal item da pauta brasileira em 2025, com vendas de US$ 4,7 bilhões e participação de 12,48 % nas exportações para os EUA.

A investigação lançada pelo USTR em julho de 2025 concluiu que o governo brasileiro adota práticas que "oneram ou restringem" o comércio com os americanos, citando o sistema de pagamentos instantâneos PIX, o desmatamento ilegal, a pirataria e falhas na aplicação de leis anticorrupção como exemplos. Na época, o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, havia alegado a existência de práticas comerciais desleais do Brasil que limitam o acesso de exportadores americanos ao mercado brasileiro há décadas, embora não tenha apresentado evidências concretas.

O processo ainda está aberto: serão realizadas consultas públicas e uma audiência marcada para 6 de julho de 2026, com a decisão final prevista para até 15 de julho de 2026. Enquanto isso, as empresas brasileiras precisam se preparar para eventuais aumentos de custos e buscar alternativas de mercado para mitigar os impactos da tarifa de 25 %





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