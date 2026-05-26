Tarcísio de Freitas: Flávio Bolsonaro tem 'muitas questões' sobre relação com Daniel Vorcaro

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro ainda tem 'muitas questões' para explicar sobre a sua relação com Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O g1 noticiou que a Polícia Federal deve apurar se o pré-candidato à Presidência da República visitou o banqueiro para cobrar dinheiro destinado à produção do filme 'Dark Horse', cinebiografia de Jair Bolsonaro.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda tem 'muitas questões' para explicar sobre a sua relação com Daniel Vorcaro , preso por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master .
'Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. A população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado', declarou Tarcísio nesta terça-feira (26) em entrevista coletiva durante a entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na Zona Norte da capital paulista
