Tarcísio de Freitas: Flávio Bolsonaro tem 'muitas questões' sobre relação com Daniel Vorcaro

📆5/26/2026 9:24 PM
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que o senador Flávio Bolsonaro ainda tem 'muitas questões' para explicar sobre a sua relação com Daniel Vorcaro, preso por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master. O g1 noticiou que a Polícia Federal deve apurar se o pré-candidato à Presidência da República visitou o banqueiro para cobrar dinheiro destinado à produção do filme 'Dark Horse', cinebiografia de Jair Bolsonaro.

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, durante evento em São Paulo — Foto: Reprodução/TV Globo O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) ainda tem 'muitas questões' para explicar sobre a sua relação com Daniel Vorcaro , preso por fraudes financeiras envolvendo o Banco Master .

Como noticiou o g1, a Polícia Federal deve apurar se o pré-candidato à Presidência da República visitou o banqueiro para cobrar dinheiro destinado à produção do filme 'Dark Horse', cinebiografia de Jair Bolsonaro.

'Como eu falei, eu acho que tem muitas questões que ele mesmo precisa explicar. A população está vendo esse escândalo do Banco Master, que é uma coisa que agride a sociedade como um todo. Isso deixa a sociedade em alerta e aí tudo tem que ser muito bem explicado', declarou Tarcísio nesta terça-feira (26) em entrevista coletiva durante a entrega da primeira etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Perus, na Zona Norte da capital paulista

Tarcísio De Freitas Flávio Bolsonaro Daniel Vorcaro Banco Master Polícia Federal Dark Horse Cinebiografia Jair Bolsonaro Pré-Candidato À Presidência Viagem Aos Estados Unidos Washington Donald Trump Precedente À Presidência Agenda Governo Eleição Filme Banco Fraude Investigação Prisão Ordem Do Tribunal Supremo Tribunal Federal Inquérito Corte Suprema

 

'Dark Horse': cinebiografia de Bolsonaro virou 'comédia de erros' que ameaça candidatura de Flávio, diz Financial Times
Cinebiografia 'Dark Horse' está no centro de crise política da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro.
Pressão sobre Flávio Bolsonaro em decorrência de áudio revelando conversa com banqueiro Vorcaro
Ex-governador afirma que voto em senador entregaria eleições para Lula, criticou proximidade com banqueiro bandidoEx-governador afirma que voto em senador entregaria eleições para Lula, criticou proximidade com banqueiro bandidoEx-governador Carlos Bolsonaro criticou o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema após o ex-governador de Minas Gerais atacar Flávio Bolsonaro por sua ligação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Zema afirmou que apoiar Flávio é entregar a eleição a Lula e criticou a proximidade com 'banqueiro bandido'. As críticas surgiram após áudios de Flávio pedindo dinheiro a Vorcaro para um filme sobre Jair Bolsonaro.
PL estabelece junho como limite para decisão sobre candidatura de Castro | Blogs
Bolsonaro e Flávio devem deliberar sobre disputa ao Senado
