O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chamando-o de "melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai" devido a empresas brasileiras migrarem para o país vizinho. A declaração ocorreu em entrevista à rádio Jovem Pan, enquanto Tarcísio e Haddad se preparam para disputar o governo paulista em outubro.

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou o ministro da Fazenda, Fernando Haddad , chamando-o de "melhor ministro da Fazenda da história do Paraguai" devido a empresas brasileiras migrarem para o país vizinho.

A declaração ocorreu em entrevista à rádio Jovem Pan, enquanto Tarcísio e Haddad se preparam para disputar o governo paulista em outubro. Tarcísio defendeu Flávio Bolsonaro à presidência, criticando a polarização política atual. O governador ironizou a gestão de Haddad no Ministério da Fazenda durante a entrevista, afirmando que a carga tributária brasileira espanta empresas que decidem transferir os negócios para o país vizinho.

Ele também criticou a gestão de Haddad, dizendo que deixou um rastro de empresas endividadas e pessoas inadimplentes. Tarcísio também defendeu os pré-candidatos Ronaldo Caiado e Romeu Zema, mas disse não acreditar na possibilidade de uma terceira via. Ele reafirmou que seu candidato à Presidência da República é Flávio Bolsonaro. O governador também mencionou o caso do Banco Master, que afetou outros governos estaduais, como o do Rio de Janeiro.

Ele disse que a gestão de Haddad foi um fracasso e que o Brasil precisa de uma liderança forte e capaz de combater o crime. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, respondeu às críticas de Tarcísio, dizendo que o governador está preocupado com a possibilidade de perder a eleição em outubro. Haddad também criticou Tarcísio, dizendo que ele está defendendo uma relação de subserviência do Brasil diante dos Estados Unidos.

A disputa entre os dois candidatos continua, com Tarcísio e Haddad se preparando para a eleição em outubro. A polarização política atual é um tema importante e os dois candidatos têm opiniões diferentes sobre como o Brasil deve ser governado. A eleição em outubro será um momento importante para o país e os brasileiros devem estar atentos às opiniões e propostas dos candidatos.

O governador Tarcísio de Freitas e o ministro da Fazenda Fernando Haddad têm opiniões diferentes sobre como o Brasil deve ser governado e a disputa entre eles é um tema importante para a eleição em outubro. A polarização política atual é um desafio para o país e os brasileiros devem estar atentos às opiniões e propostas dos candidatos.

A eleição em outubro será um momento importante para o país e os brasileiros devem estar preparados para escolher o melhor candidato para governar o país





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