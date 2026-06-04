Tapetes de Corpus Christi encantam Matão com 600 voluntários e 1.200 metros de arte

Matão celebra Corpus Christi com tapetes coloridos feitos por 600 voluntários, atraindo mais de 50 mil visitantes. Tema do ano é 'Eucaristia: a morada de Deus entre nós'.

A cidade de Matão (SP) celebra nesta quinta-feira (4) a 78ª edição da tradicional festa de Corpus Christi , que transforma as ruas do centro em uma galeria de arte efêmera composta por tapetes coloridos.

Cerca de 600 voluntários iniciaram o trabalho ainda de madrugada, por volta das 3h, para confeccionar as obras que se estendem por 12 quarteirões no entorno da Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus. Ao todo, aproximadamente 1.200 metros de vias são decorados com dolomita colorida, serragem tingida, flores e outros materiais, formando desenhos que retratam símbolos religiosos, imagens de santos e mensagens de fé.

A expectativa é que mais de 50 mil visitantes passem pelo local ao longo do dia, participando das missas, apresentações culturais, shows musicais e da procissão solene que percorre os tapetes após a última celebração eucarística, marcada para as 15h. O tema deste ano é 'Eucaristia: a morada de Deus entre nós!

', escolhido para reforçar o significado da data, que remonta ao século XIII. Segundo o padre João Innocêncio da Costa, da Igreja Matriz Senhor Bom Jesus, a festa de Corpus Christi é 'a expressão máxima da nossa fé e da vida fundamentada em Jesus Cristo ressuscitado, vencedor da morte e do pecado'. A data é celebrada 60 dias após a Páscoa e tem como objetivo principal honrar a Eucaristia, um dos pilares da doutrina católica.

A tradição dos tapetes de rua, que remonta a séculos, simboliza a passagem de Cristo e a acolhida dos fiéis, que preparam o caminho para a procissão com beleza e devoção. A confecção dos tapetes envolve um trabalho minucioso e colaborativo. Cada voluntário dedica horas a desenhar, colorir e fixar os materiais no asfalto, sob a coordenação de líderes de comunidades e grupos paroquiais.

As técnicas variam: alguns trechos usam moldes de papelão para criar formas geométricas, outros contam com a criatividade livre dos artistas. A dolomita, um pó de rocha branca, é tingida com anilina para obter tons vibrantes de azul, vermelho, amarelo e verde. Além dos tapetes, o evento inclui barracas de comidas típicas, feira de artesanato e apresentações de corais e bandas.

A festa de Corpus Christi em Matão é reconhecida como uma das maiores do interior paulista, atraindo turistas de diversas regiões e mantendo viva uma tradição que une arte, fé e comunidade





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