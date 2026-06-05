Tapetes coloridos transformam ruas brasileiras na celebração do Corpus Christi

Comunidades de todo o país criam tapetes artesanais nas ruas para a procissão do Corpus Christi, reforçando tradição, fé e identidade cultural ao envolver voluntários de todas as idades.

Nesta quinta‑feira, católicos de diversas cidades brasileiras celebraram o Corpus Christi criando os tradicionais tapetes coloridos que cobrem as vias durante a procissão. Em Sabará, Minas Gerais, voluntários de todas as idades se reuniram nas ruas históricas para espalhar serragem, areia e tintas naturais, formando imagens de Cristo e símbolos da fé.

"É uma experiência muito legal, porque é da nossa cultura, né? Representa a nossa cultura", contou Camily Vitória Souza, participante da confecção. O trabalho artesanal, feito à mão, ainda é raro nos dias de tecnologia avançada, mas sua importância transcende o aspecto estético: ele reforça laços comunitários e garante a transmissão da tradição às novas gerações.

Marcelo Santiago, secretário de Cultura de Sabará, alertou que sem a participação de crianças e jovens o hábito pode desaparecer, ressaltando a necessidade de envolver escolas e projetos educativos para manter viva essa prática centenária. A origem da festa remonta ao século XIII, na Europa, e foi trazida ao Brasil pelos colonizadores portugueses. Desde então, o ritual se adaptou aos diferentes contextos regionais, ganhando cores e significados próprios.

Em Encantado, no Rio Grande do Sul, os tapetes cobriram o Cristo Protetor, uma estátua de 43 metros de altura, com desenhos que lembram a fauna e a flora local.

"Traduzir a imagem de Cristo aqui é muito emocionante, porque trouxemos elementos da nossa própria casa, da natureza", explicou Fernanda Dalmoro, empresária da região. No Espírito Santo, a cidade de Castelo viu cinco mil metros quadrados de tapetes enfeitar suas ruas, gerando grande entusiasmo entre os moradores.

"Um dia muito especial, principalmente pra mim, que sou católica. É muito lindo, é emocionante até", disse Maria Inês Arpini, cabeleireira local. Em Matão, interior de São Paulo, seiscentas pessoas decoraram doze quarteirões, demonstrando o vigor da colaboração voluntária.

"Quando o sol aparece, as ruas históricas de Sabará amanhecem coloridas", relatou Mônica Maria Granja Silva, aposentada, que destacou o sentimento de paz e alegria que o evento propicia. Os tapetes de Corpus Christi são efêmeros: depois da passagem da procissão, são recolhidos ou simplesmente desaparecem, para que, no ano seguinte, novos fios de serragem e pigmentos voltem a transformar o asfalto em obra de arte.

Essa renovação anual simboliza a continuidade da fé e da cultura, unindo gerações em torno de um gesto simples, porém profundo.

"Fé de forma simples e que reúne as pessoas. Isso, para mim, é o mais importante. É um pouco o retrato da cidade", afirmou Carlos Morato, aposentado, ao observar a movimentação das famílias ao longo do percurso. A celebração, portanto, não se resume a um ato religioso, mas se configura como uma expressão artística que reflete a identidade coletiva, reforçando valores como solidariedade, criatividade e preservação do patrimônio cultural.

Ao final, a tradição segue viva, impulsionada pela dedicação de quem, com paciência e talento, transforma ruas em telas gigantes para homenagear o corpo e o sangue de Cristo





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