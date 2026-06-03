Tadeu Schmidt reflete sobre extremos emocionais de 2026 em vídeo sobre viagem ao redor do mundo

Apresentador compartilha mensagem sobre equilibrar perdas familiares e momentos de felicidade, destacando viagem com a esposa como fonte de boas lembranças.

O apresentador Tadeu Schmidt utilizou suas redes sociais nesta quarta-feira, dia 3, para compartilhar uma reflexão profunda sobre os acontecimentos que marcaram seu ano. Em um vídeo publicado no Instagram, ele relembrou momentos especiais vividos ao lado de sua esposa, Ana Cristina , e também falou sobre as perdas significativas que sua família enfrentou recentemente.

Durante a gravação, Tadeu comentou sobre como experiências positivas e episódios difíceis se entrelaçaram ao longo de 2026. Ele expressou: 'Quando eu estava no auge de um dos trabalhos mais legais da minha carreira, me sentindo muito realizado, recebi as piores notícias da minha vida. Logo depois, estava fazendo uma das melhores viagens da minha vida e recebi mais uma das piores notícias da minha vida. Mas eu gosto de pensar que a gente tem que lembrar das coisas boas.

Então eu queria dividir com vocês essa viagem tão legal. A gente deu volta ao mundo'. O apresentador explicou que a viagem ocorreu ao lado de sua mulher e destacou a importância das lembranças construídas durante o percurso.

'Não era o objetivo, mas a gente deu volta ao mundo. Teve muita coisa boa pra lembrar e eu queria dividir com vocês. Eu queria relaxar e esquecer do mundo. E eu consegui, da melhor maneira possível', relatou.

Ao longo do vídeo, ele também falou sobre as experiências vividas durante o passeio.

'Foram muitos quilômetros, muitas horas de voo, mas acima de tudo muitas experiências e muitas lembranças inesquecíveis, isso que mais importante, são as lembranças que a gente leva no coração', disse. Na legenda da publicação, Tadeu resumiu os sentimentos que estão marcando o ano.

'2026 tem me levado aos dois extremos das emoções… Mas assim como quero guardar as lembranças maravilhosas das pessoas amadas que se foram, quero guardar na memória os momentos incríveis que vivi este ano, como essa viagem que agora eu divido com vocês', escreveu. Nos últimos meses, a família Schmidt enfrentou perdas importantes, incluindo a morte da mãe do apresentador, Dona Janira, e de seu irmão, Oscar Schmidt.

Apesar da dor, Tadeu enfatiza a necessidade de valorizar os momentos de alegria e as memórias afetivas





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