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Tadeu Schmidt honra memória do irmão Oscar e confirma apresentação do BBB 26: 'Seria uma afronta não ir trabalhar'

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Tadeu Schmidt honra memória do irmão Oscar e confirma apresentação do BBB 26: 'Seria uma afronta não ir trabalhar'
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📆4/18/2026 5:56 AM
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Apresentador emociona ao declarar que seguirá com o BBB 26 no dia do falecimento de seu irmão, Oscar Schmidt, citando o exemplo de dedicação do ex-atleta. "O Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele", relembrou Tadeu.

Em um momento de profunda dor, Tadeu Schmidt emocionou o público ao anunciar que apresentará o Big Brother Brasil 26, mesmo no dia do falecimento de seu irmão, Oscar Schmidt . A decisão, explicada pelo próprio apresentador em um vídeo comovente, reflete os valores e a ética de trabalho que ele herdou de seu ídolo. "Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje", declarou Tadeu, explicando que o espírito de dedicação de Oscar era algo que ele prezava imensamente.

"Eu, ele e nosso outro irmão, o Felipe, a gente brincava que era o 'jeito Schmidt' de encarar as coisas. Ele sempre falava isso. O Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele", contou Tadeu, exemplificando a determinação e o comprometimento que maracaram a vida de seu irmão. Tadeu Schmidt iniciou sua declaração agradecendo o carinho e a preocupação demonstrados por amigos, familiares e fãs. "Muito obrigado mesmo. Queria agradecer também a preocupação de tanta gente que pensou: 'Caramba, como é que o Tadeu vai trabalhar desse jeito? Como é que ele vai apresentar o programa?'", pontuou. Ele então compartilhou lembranças de Oscar, descrevendo-o como seu maior ídolo e referência em todos os aspectos da vida. "O Oscar foi treinar no dia do nascimento do primeiro filho dele. O Oscar não foi ao meu casamento porque tinha um jogo. O Oscar disputou uma partida com a mão quebrada, fratura mesmo. Então, gente, a possibilidade de eu não apresentar o 'BBB' hoje é zero. É claro que eu ia estar lá. Seria uma afronta à memória do meu irmão se eu não fosse trabalhar hoje", reiterou o apresentador. Oscar Schmidt, recordista brasileiro em participações nas Olimpíadas com cinco edições seguidas, lutou bravamente contra um câncer no cérebro desde 2011. Após sentir mal-estar, ele foi internado no Hospital e Maternidade Municipal Santa Ana, em São Paulo, onde veio a falecer. "Parece que eu estou ouvindo ele aqui falando assim: 'Não se atreva a não ir trabalhar hoje! Não se atreva a não ir trabalhar hoje!'. A cara dele falar isso", disse Tadeu, emocionado. A força transmitida pelas palavras do irmão falecido serviu como motivação para que ele cumprisse seu compromisso profissional. "Então é isso. Vai ser um dia difícil, mas vai dar tudo certo. A gente se vê logo mais, tá bom?", concluiu, com a promessa de honrar o legado de dedicação de Oscar. Em uma postagem anterior, Tadeu já havia prestado uma emocionante homenagem ao irmão: "Maior exemplo de dedicação e amor à profissão! Que história incrível você escreveu, meu irmão! Descanse em paz", escreveu, acompanhado de um carrossel de fotos que celebravam a trajetória de Oscar. A atitude de Tadeu ressalta a força da união familiar e o profundo respeito pela memória de quem se foi, provando que o amor e a dedicação transcendem a vida

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