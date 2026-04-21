Tadeu Schmidt é visto visivelmente abalado após o falecimento do irmão, o ídolo Oscar Schmidt

O apresentador do BBB foi flagrado em momento de luto após a morte do lendário jogador de basquete Oscar Schmidt, que faleceu aos 68 anos após uma longa batalha contra um tumor cerebral.

O apresentador Tadeu Schmidt , figura central da televisão brasileira e rosto à frente do Big Brother Brasil, vive um dos momentos mais difíceis de sua vida pessoal e pública. Na tarde deste domingo, dia 19, o comunicador de 51 anos foi flagrado por fotógrafos em um estado visivelmente abatido ao sair de uma churrascaria situada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro.

Acompanhado de sua esposa, Ana Cristina, o casal trocou gestos de carinho e apoio em meio ao luto pela recente partida de Oscar Schmidt, irmão de Tadeu e um dos maiores ídolos do esporte nacional, que faleceu na última sexta-feira, dia 17, aos 68 anos de idade. A perda de Oscar Schmidt, lendário jogador de basquete conhecido mundialmente pelo apelido de Mão Santa, comoveu o Brasil e o mundo do esporte. O ex-atleta, que eternizou a camisa 14 na seleção brasileira, travou uma batalha corajosa e persistente de 15 anos contra um tumor cerebral. A notícia de seu falecimento veio após um mal-estar repentino em Santana de Parnaíba, São Paulo, encerrando uma trajetória de vida marcada pela resiliência e por recordes históricos que elevaram o patamar do basquete brasileiro. Para Tadeu, a dor da perda é acompanhada pelo peso de uma admiração profunda, externada em publicações emocionantes nas redes sociais, onde o apresentador definiu o irmão como sua maior referência e o seu maior ídolo de vida. Mesmo diante da imensurável dor da despedida, Tadeu Schmidt manteve o compromisso com sua carreira profissional. Poucas horas após o registro do flagra na Barra da Tijuca, ele seguiu para os Estúdios Globo para comandar a edição em curso do Big Brother Brasil. Em um momento de rara sensibilidade televisiva, o apresentador abriu a edição do programa prestando uma homenagem pública ao irmão, demonstrando um profissionalismo que emocionou o público e a equipe da emissora. A família de Oscar Schmidt, buscando preservar o momento de dor, optou por realizar uma cerimônia de despedida reservada apenas aos familiares mais próximos. Em nota oficial, agradeceram profundamente todas as manifestações de carinho e o apoio vindo de fãs, amigos e admiradores de todo o país, que continuam a prestar tributos à memória do atleta que inspirou gerações de esportistas através de sua dedicação inabalável ao esporte e à vida





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