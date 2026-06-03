Tacy de Campos desabafa após escolha de Luísa Arraes para Cássia Eller no cinema e pede 'demissão' do papel

A atriz e cantora Tacy de Campos, que interpretou Cássia Eller nos palcos por uma década, fez um desabafo nas redes sociais após a escolha de Luísa Arraes para a cinebiografia da cantora. Tacy expressou o desejo de seguir novos caminhos em sua carreira autoral e criticou a expectativa de que permanecesse eternamente associada ao personagem. A viúva de Cássia, Maria Eugênia, apoiou a seleção de Luísa, elogiando sua semelhança física e personalidade. O filme está previsto para 2027.

A atriz e cantora Tacy de Campos, conhecida por ter interpretado a lendária cantora Cássia Eller nos palcos por uma década, fez um desabafo emocionado e reflexivo nas redes sociais após o anúncio de que a atriz Luísa Arraes foi escolhida para viver Cássia Eller na cinebiografia inédita, com lançamento previsto para 2027.

Tacy expressou o desejo de ser reconhecida por seus projetos autorais e não apenas pela sua icônica interpretação da roqueira. Em uma longa carta publicada no Instagram, ela agradeceu o carinho dos fãs que acreditavam que ela deveria ter sido escalada, mas ressaltou a importância de seguir novos caminhos e não permanecer para sempre associada a um único papel.

'Existe uma expectativa silenciosa de que um artista permaneça para sempre no lugar onde foi mais amado. Só que criar também é partir. É mudar de assunto. É correr o risco de decepcionar expectativas para continuar sendo verdadeiro consigo mesmo', escreveu.

Tacy lamentou que parte do público que celebra sua trajetória como intérprete de Cássia não acompanha seus lançamentos musicais e shows mais recentes, como se estivesse 'condenada a revisitar eternamente uma versão anterior de si mesma'. Com ironia, ela encerrou o texto apresentando sua 'carta de demissão' do cargo vitalício de 'Cássia Eller oficial do imaginário popular'. A escolha de Luísa Arraes, entre mais de cem candidatas, foi anunciada na semana passada.

O filme, dirigido por Diego Freitas, terá apoio de Maria Eugênia Vieira Martins, viúva de Cássia Eller, que apoiou publicamente a seleção. Maria Eugênia destacou a semelhança física de Luísa com Cássia e seu 'jeito moleque', que considerou compatível com a personalidade descontraída da cantora. A produção do longa está prevista para começar em outubro deste ano.

Tacy, que agora usa apenas o nome artístico Tacy, frisou que sua interpretação de Cássia foi uma experiência marcante, mas que deseja consolidar sua carreira autoral. O desabafo gerou grande repercussão e acendeu um debate sobre a fixação do público em determinados papéis e a dificuldade que intérpretes podem enfrentar para se desvincularem de personagens de sucesso, especialmente quando esses se tornam ícones culturais.

Enquanto Tacy busca novos rumos, Luísa Arraes se prepara para a挑战 de trazer Cássia Eller para as telas do cinema, com a bênção da família e sob a expectativa dos fãs. Este caso ilustra a complexidade das adaptações biográficas, a pressão sobre os artistas e a eterna discussão sobre quem deve ou não interpretar figuras públicas queridas





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