Taís Araújo desabafa após mudanças repentinas em sua personagem do 'Vale Tudo'

A atriz Taís Araújo döntött sobre as mudanças inesperadas em sua personagem, Raquel, do remake "Vale Tudo", ao participar do "Cem Sensura". Ela expresses sua decepção ao refletir que as novelas são "obras abertas" - obras de arte que visam ser indeterminadas - para que o público intervenha na construção final.

A atriz Taís Araújo comentou sobre suas decepção com as mudanças em sua personagem, Raquel, do remake de ' Vale Tudo ', ao participar do 'Cem Sensura'.

A produção foi exibida na TV Globo em 2025 baseada na obra de Gilberto Braga e escrita por Manuela Dias.

"Eu fui convidada para fazer um personagem que eu sabia a história dela e de repente me apresentaram outra, e eu achei esquisitíssimo aquilo", avalia a atriz no programa. Taís reflete que entende que novelas são 'obras abertas' - conceito que define obras de arte que tem o objetivo de serem indeterminadas, para que o público intervenha em sua construção final.

"Só que eu não sabia que o remake também era aberto. Isso eu não sabia", acrescenta e diz compreender que são necessárias atualizações para o contexto moderno, mas não esperava que a espinha dorsal mudassem.

"Isso para mim bateu em um lugar muito duro, difícil, mas eu entendi também. São escolhas, a gente tá no jogo. Por mais que eu fique triste, chateada, frustrada, seja o que for, esse é o meu ofício", desabafa Taís.

Relembre os embates entre Taís Araújo e Manuela Dias Ao longo da exibição, Taís Araújo manifestou seu descontentamento com os rumos que Manuela Dias deu para sua personagem, Raquel Acioli, incluindo, principalmente, um retorno à pobreza após a protagonista ter ascendido profissionalmente no ramo culinário. Mesmo após o término da trama, a atriz teria registrado uma denúncia contra a autora no compliance da emissora carioca, segundo informações da Folha de São Paulo





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