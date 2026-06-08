Tênis se reinventa como plataforma de estilo de vida e luxo com UTS Rio e experiências exclusivas

O tênis expande seu alcance além dos Grand Slams, com torneios inovadores como o UTS Rio e experiências de luxo como o Fila Tennis Hunter. O esporte se consolida como plataforma de estilo de vida, atraindo novos públicos com formatos dinâmicos e vivências exclusivas.

O tênis está passando por uma transformação significativa, expandindo seu alcance para além dos tradicionais torneios de Grand Slam. Agora, o esporte se consolida como uma plataforma de estilo de vida , luxo e inovação, atraindo novos públicos com experiências únicas e formatos dinâmicos de competição.

Eventos como o UTS Rio, que acontecerá no Maracanãzinho de 16 a 18 de julho, exemplificam essa nova abordagem. Com regras próprias, partidas mais curtas e interação constante entre jogadores e torcida, o UTS oferece uma experiência mais próxima do entretenimento moderno, sem perder a essência competitiva. O torneio, que já passou por locais icônicos como o coliseu de Nîmes e Londres, chega ao Brasil com uma premiação total de US$ 1,2 milhão, sendo US$ 400 mil para o campeão.

Entre as estrelas confirmadas estão Nick Kyrgios, Francisco Cerúndolo, Cameron Norrie e Ugo Humbert, com a organização ainda anunciando o tenista brasileiro participante. Além do UTS, iniciativas como o Fila Tennis Hunter mostram como o tênis pode ser uma experiência de luxo. O projeto, desenvolvido pela Fila em parceria com André Sada, reúne grupos reduzidos de convidados para jogar tênis em destinos exclusivos ao redor do mundo, com a presença de grandes nomes do esporte.

A primeira edição acontece em Positano, na costa amalfitana, na Itália, com o argentino Diego Schwartzman, ex-top 10 e campeão do Rio Open em 2018. Essa combinação de esporte, viagem e exclusividade reforça o tênis como um passaporte para novas conexões e vivências, atraindo um público que busca mais do que apenas competição. O diretor de estratégia da ODDZ, organizadora do UTS Rio, Marco Farah, destaca que o tênis vive um momento de ouro no mundo.

Ele ressalta que a maneira como as pessoas se vestem e consomem está atraindo novos públicos e atenções. A escolha do Rio de Janeiro, considerado a capital brasileira do tênis devido à maturidade do Rio Open, foi estratégica. O UTS Rio contará com fan zone, ativações, shows de luzes e arquibancadas redesenhadas para aproximar jogadores e torcida.

Farah explica que o UTS não nasce para substituir o tênis tradicional, mas para ampliar a base de fãs por meio de uma experiência mais acessível e intuitiva, quase como uma NBA do tênis. O evento já está confirmado para os próximos três anos no Brasil, consolidando o país como um polo importante para o esporte





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