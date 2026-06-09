Suspensão da vacina do Butantan contra dengue: governo investiga reações adversas

Ministério da Saúde interrompe temporariamente aplicação da vacina do Butantan após 42 casos de sintomas graves e dois óbitos. Medida é preventiva e visa aprofundar investigações; eficácia do imunizante está garantida.

O governo federal anunciou a suspensão temporária da aplicação da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan. A decisão, segundo o Ministério da Saúde , é preventiva e visa investigar relatos de sintomas graves em vacinados.

Até o momento, 42 pessoas apresentaram reações adversas severas após a imunização, correspondingo a 0,008% dos inoculados. Infelizmente, dois óbitos foram registrados: um homem de 58 anos em Santo André, São Paulo, e uma mulher de 48 anos em Paranapanema, também em São Paulo. Ainda não foi estabelecida uma relação causal direta entre as ocorrências e a vacina, mas as autoridades optaram por interromper a campanha para aprofundar as análises.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, enfatizou que a suspensão reflete o compromisso com a segurança e a ciência, permitindo um estudo caso-controle para identificar possíveis fatores de risco entre os 42 casos. A vacina do Butantan, a primeira em dose única no Brasil, havia sido incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em janeiro de 2026.

Cerca de 500 mil doses foram aplicadas, majoritariamente em profissionais de saúde de todo o país e, em menor número, em pessoas de 15 a 59 anos em projetos-piloto realizados em Botucatu (SP), Maranguape (CE), Nova Lima (MG) e, a partir de março, também em Araguaína (TO). Esses municípios foram selecionados devido à alta incidência da doença.

Durante a suspensão, as secretarias de saúde vão monitorar quem recebeu a vacina nos últimos 21 dias, orientando atenção a sintomas como febre, dor abdominal, vômitos e sangramentos. O Ministério da Saúde garantiu que a eficácia da vacina permanece comprovada, pois ela foi aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) em todos os critérios clínicos. Quem já foi vacinado continua protegido contra a dengue.

Não há prazo definido para a retomada da aplicação, pois durante esse período o Ministério e o Butantan poderão propor ajustes na bula ou estudos adicionais. Em nota, o Instituto Butantan afirmou que a medida busca garantir a segurança da população, reafirmando seu compromisso com a ciência e disponibilizando dados para a farmacovigilância. A instituição destacou que, nos municípios onde houve vacinação em massa, o acompanhamento não identificou reações adversas graves.

A suspensão não afeta a vacina japonesa Qdenga, que segue disponível no SUS parachildren e adolescentes de 10 a 14 anos e também na rede privada. Para o vice-presidente da Sociedade Brasileira de Imunizações, Renato Kfouri, a interrupção temporária demonstra a robustez e a transparência do sistema de vacinação brasileiro, priorizando sempre a segurança da população





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