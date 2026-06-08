Suspensão da vacina contra dengue: governo interrompe imunização após reações graves

O Ministério da Saúde suspendeu temporariamente a aplicação da vacina contra dengue do Butantan devido a 42 casos de reações adversas graves e duas mortes sob investigação. A decisão, baseada em farmacovigilância, é preventiva e visa esclarecer a relação entre os eventos e o imunizante. Cerca de 500 mil pessoas foram vacinadas, e o instituto afirma que vai aprofundar estudos para comprovar segurança e benefício público.

O governo federal anunciou a suspensão temporária da vacinação contra a dengue no país, usando o imunizante desenvolvido pelo Instituto Butantan . A decisão, segundo o Ministério da Saúde , foi tomada após o registro de 42 casos de reações adversas graves possivelmente associadas à vacina, incluindo duas mortes que estão sob investigação.

Cerca de 500 mil pessoas haviam sido vacinadas até o momento, com 3.703 notificações de eventos adversos no total, o que corresponde a 0,7% dos vacinados. Os efeitos graves representaram 0,008% do total. A suspensão ocorre durante a fase 4 de monitoramento, quando o imunizante é aplicado em larga escala na população geral, diferente dos testes iniciais realizados com 16 mil pessoas em cinco anos.

A infectologista Rosana Richtmann, diretora do Comitê de Imunização da Sociedade Brasileira de Infectologia, afirmou que a farmacovigilância atuou de forma precoce e eficaz, destacando que a segurança vem antes da eficácia. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou que ainda não há comprovação de causalidade entre a vacina e os eventos graves, mas a medida é preventiva. O Instituto Butantan concordou com a suspensão e afirmou que irá aprofundar os estudos para tentar reverter a situação.

A vacina, primeira do mundo em dose única e totalmente brasileira, havia sido iniciada este ano priorizando profissionais de saúde. Agora, estados e municípios devem interromper a aplicação, e quem tomou a vacina nos últimos 21 dias deve ficar atento a sintomas como febre, dor abdominal e vômitos. O governo de São Paulo antecipou a entrega de 1,3 milhão de doses, mas a campanha está paralisada até que se esclareça a relação das reações com o imunizante.

O caso levanta questões sobre o monitoramento pós-mercado e a segurança de vacinas novas, mesmo que aprovadas com rigor. A decisão foi tomada por consenso no Comitê de Farmacovigilância Nacional e conta com a confiança do Ministério na capacidade científica do Butantan. Enquanto isso, a população aguarda uma definição sobre a retomada da imunização, que era vista como uma ferramenta importante para combater a dengue, doença que atinge milhões no Brasil anualmente.

A interrupção mostra como sistemas de vigilância sanitária são cruciais para identificar sinais de alarme mesmo em produtos já aprovados, mas também evidencia os desafios de se avaliar segurança em populações maiores e mais diversas. A vacina do Butantan, que passou por testes extensivos, agora enfrenta o teste da vida real, onde perfis diferentes de saúde podem revelar reações antes não detectadas.

A discussão reforça a necessidade de transparência e comunicação clara ao público, para não gerar alarme desnecessário, mas também para garantir que eventuais riscos sejam mitigados rapidamente. A dengue continua sendo um problema de saúde pública grave, e a suspensão, embora cautelosa, pode impactar os planos de controle da doença no país. Acompanhar os desdobramentos dessa investigação será essencial para entender se a vacina poderá voltar a ser utilizada e sob quais condições





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