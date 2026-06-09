Suspensão da vacina contra dengue do Butantan: o que se sabe até agora

Entenda os motivos behind a suspensão temporária da vacina contra dengue, os resultados dos estudos clínicos anteriores e as recomendações para quem já foi vacinado.

O Ministério da Saúde anunciou a suspensão temporária da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan após a notificação de 42 casos de reações adversas severas e duas mortes entre as 500 mil pessoas vacinadas desde janeiro.

A relação causal entre os eventos e o imunizante ainda não foi confirmada, mas a decisão de interromper a campanha foi tomada preventivamente, sem previsão de retorno. A medida levanta questões sobre a suficiência dos testes clínicos anteriores, a robustez do processo regulatório e as orientações para quem já foi imunizado.

A vacina Butantan-DV, primeira em dose única contra dengue, havia apresentado resultados promissores nos estudos de fase 3 com mais de 16 mil voluntários acompanhados por cinco anos, demonstrando eficácia de 65% contra a dengue sintomática e 80,5% contra casos graves, sem registro de óbitos relacionados ao produto. No entanto, mesmo estudos extensos podem não capturar eventos adversos extremamente raros que só emergem quando a vacina é administrada em centenas de milhares de pessoas.

Esse é o papel da farmacovigilância, sistema de monitoramento pós-approvação que já identificou sinais de alerta com outras vacinas, como as da Covid-19. A campanha começou em janeiro de 2026, direcionada inicialmente a profissionais de saúde, e foi nessa fase de implementação em larga escala que os primeiros sinais de reações graves apareceram.

O infectologista Leonardo Weissmann reforça que a ciência busca maximizar a segurança, mas limitações dos ensaios clínicos são compensadas por um rigoroso acompanhamento após a aplicação massiva, com reavaliação contínua de riscos e benefícios. Agora, um comitê de especialistas analisará os dados para definir os próximos passos, enquanto a população vacinada deve observar possíveis sintomas e buscar assistência médica se necessário.

O caso ilustra o equilíbrio delicado entre acelerar o acesso a tecnologias médicas e garantir sua segurança a longo prazo, um processo dinâmico que envolve transparência e adaptação constante diante de novas evidências





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