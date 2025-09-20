Suspeito de Mandar Invadir Hospital Pedro II é Encontrado Morto: Polícia Investiga

A Polícia Civil investiga a morte do homem apontado como mentor da invasão ao Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro. Erlan, suspeito de coordenar o ataque e a tentativa de homicídio contra 'Japa', foi encontrado sem vida. A ação criminosa causou pânico e interrompeu o funcionamento do hospital. 'Japa', alvo dos criminosos, é ex-militar e cumpre pena em liberdade condicional por envolvimento com milícia. A investigação busca esclarecer as circunstâncias da morte de Erlan e as implicações para a segurança na região.

Encontra-se sem vida o indivíduo apontado como o mentor da invasão ao Hospital Pedro II, conforme divulgado pela Polícia Civil. A investigação, que ainda está em andamento, buscava esclarecer o envolvimento de Erlan na coordenação do ataque ao hospital e na tentativa de homicídio contra Lucas Fernandes de Sousa, conhecido como 'Japa'. 'Japa' estava internado no hospital e era o alvo dos criminosos.

A ação, que chocou a comunidade, ocorreu na madrugada de quinta-feira, quando oito homens encapuzados e armados com fuzis e pistolas invadiram a unidade hospitalar em Santa Cruz. O objetivo era encontrar 'Japa', que havia dado entrada no hospital na tarde de quarta-feira, após ser baleado e sofrer outras lesões em uma tentativa de homicídio. Os criminosos renderam os seguranças e se dirigiram ao centro cirúrgico, mas 'Japa' já havia sido transferido para a enfermaria. A invasão causou pânico entre médicos, pacientes e funcionários, interrompendo o funcionamento do hospital. A Secretaria de Segurança do Rio informou que um policial militar solicitou reforço, mas não foi confirmado se alguma equipe permaneceu no local entre a entrada de 'Japa' e a chegada dos invasores. A Polícia Civil informou que o suspeito, em razão de seu estado de saúde, não teve condições de prestar depoimento.\A ação criminosa trouxe à tona a complexa teia de relações criminosas na região. Lucas, o alvo do ataque, é ex-praça do Exército Brasileiro e já havia sido preso em 2019, juntamente com um comparsa, por envolvimento com a milícia local. Na época, eles extorquiam comerciantes, cobrando taxas semanais de 'segurança' e oferecendo serviços ilegais, como TV a cabo, transporte irregular e jogos de azar. Atualmente, 'Japa' cumpria pena em liberdade condicional. Erlan, por sua vez, também era apontado como integrante da milícia e foi preso em flagrante em 2017, com posse de uma arma de choque, um coldre e uma pistola. A descoberta da morte de Erlan levanta novas questões sobre o caso e a dinâmica das disputas criminosas na região, exigindo uma investigação aprofundada para determinar as circunstâncias da sua morte e o nível de envolvimento no ataque ao hospital. A situação reforça a necessidade de intensificar o combate ao crime organizado e a proteção da população, especialmente em áreas de vulnerabilidade.





