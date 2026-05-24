Suspeito de disparos próximo à Casa Branca é detido após confronto com agentes

O suspeito de efetuar disparos próximo à Casa Branca na noite deste sábado (23) foi detido após abrir fogo contra agentes de um posto de controle da residência oficial da presidência dos Estados Unidos. A mídia iraniana negou que a abertura de Ormuz seja parte de acordo com os EUA. Os investigadores recuperaram uma pistola que acreditam pertencer ao suspeito, informou a autoridade à Reuters.

O suspeito de efetuar disparos próximo à Casa Branca na noite deste sábado (23) foi detido após abrir fogo contra agentes de um posto de controle da residência oficial da presidência dos Estados Unidos.

A mídia iraniana negou que a abertura de Ormuz seja parte de acordo com os EUA. Os investigadores recuperaram uma pistola que acreditam pertencer ao suspeito, informou a autoridade à Reuters. Após os disparos, jornalistas que estavam no gramado norte foram levados às pressas para a sala de imprensa. Os agentes do Serviço Secreto não ficaram feridos, e o presidente americano, Donald Trump, estava na residência e não foi afetado, disse o porta-voz.

Ele foi informado sobre a ocorrência pelo Serviço Secreto, disse um funcionário da Casa Branca. Dentro da residência oficial da presidência dos EUA, os repórteres foram orientados a se abrigarem enquanto agentes do Serviço Secreto gritavam ‘abaixem-se’ e alertavam sobre ‘tiros disparados’. Um repórter disse que os sons pareciam vir do lado do Edifício Executivo Eisenhower do complexo da Casa Branca.

Agentes do Serviço Secreto portando fuzis foram vistos circulando pela área do gramado norte após o incidente e bloqueando a sala de imprensa da Casa Branca





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Suspeito Despachos Casa Branca Agentes Pistol Agentes Do Serviço Secreto Agentes Do Serviço Secreto Portando Fuzis Bloqueando A Sala De Imprensa Da Casa Branca Reporteres Agressão Acordo Mídia Iraniana Abertura De Ormuz Recuperaram Uma Pistola Informou A Autoridade À Reuters Agressão Agentes Do Serviço Secreto Agentes Do Serviço Secreto Portando Fuzis Bloqueando A Sala De Imprensa Da Casa Branca Reporteres Agressão Acordo Mídia Iraniana Abertura De Ormuz Recuperaram Uma Pistola Informou A Autoridade À Reuters

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Campeão dos pesados prevê derrota de Alex Poatan no UFC Casa BrancaEmbora não tenha previsão de retorno, Tom Aspinall sabe que terá de enfrentar quem vencer entre Alex Poatan e Ciryl Gane para seguir no topo.

Read more »

Casa Branca forçou renúncia de diretora de serviços de inteligênciaTulsi Gabbard afirmou que deixará o cargo para acompanhar tratamento do marido contra um raro câncer ósseo.

Read more »

Suspeito 'abatido' após atirar contra policiais perto da Casa Branca, diz autoridadeUma pessoa teria se aproximado do posto de controle e começado a atirar contra os policiais

Read more »

Tiroteio próximo da Casa Branca deixa suspeito morto e suspeito feridoSegundo autoridades americanas, um tiroteio ocorreu na rua 17 com a Pennsylvania Avenue, próxima à Casa Branca, deixando um suspeito morto e um possível transeunte ferido.

Read more »