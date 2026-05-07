Suspeito de crime brutal é executado no litoral de SP enquanto Lula e Trump discutem cooperação bilateral

Um homem suspeito de matar seu enteado de 8 anos foi executado em uma ambulância no litoral de São Paulo. Enquanto isso, Lula e Trump se reuniram na Casa Branca para discutir segurança pública, comércio e soberania nacional.
Um homem suspeito de agredir seu enteado de 8 anos até a morte foi executado dentro de uma ambulância no litoral de São Paulo. O caso chocou a população e levantou questões sobre a violência doméstica e a segurança pública no estado.
Enquanto isso, em Washington, o presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, se reuniu com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para discutir cooperação bilateral e multilateral. Durante a reunião, Lula propôs a criação de dois grupos de trabalho: um focado na segurança pública e combate ao crime organizado, com a participação de outros países, e outro dedicado a questões comerciais e tarifas entre Brasil e EUA.
O presidente brasileiro destacou que a conversa fortaleceu os laços entre as duas nações, descrevendo-as como as maiores democracias do continente, capazes de trabalhar lado a lado. Lula também abordou temas como a reforma do Conselho de Segurança da ONU, a importância de minerais críticos e terras raras para a soberania nacional, e a necessidade de evitar novas tarifas americanas sobre produtos brasileiros.
Ele sugeriu a formação de um grupo de trabalho liderado pelo chanceler Mauro Vieira para buscar um acordo comercial em até 30 dias. Além disso, Lula criticou a guerra entre Israel e Hamas, classificando-a como um genocídio na Palestina, e defendeu o desarmamento nuclear como forma de evitar conflitos globais. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, classificou o encontro como produtivo, destacando áreas concretas de cooperação entre os dois países.
Outros ministros presentes na comitiva também elogiaram os resultados da reunião, ressaltando a defesa da soberania nacional durante as discussões
