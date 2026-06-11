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Survodutida: Caneta emagrecedora que reduz gordura no fígado e melhora saciedade

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Survodutida: Caneta emagrecedora que reduz gordura no fígado e melhora saciedade
Caneta EmagrecedoraSurvodutidaRedução De Gordura No Fígado
📆6/11/2026 8:54 AM
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A survodutida, uma molécula experimental da Boehringer Ingelheim, demonstrou em um estudo de fase 3 que reduziu o acúmulo de gordura no fígado em quase 60% e melhorou a saciedade em pacientes com obesidade e excesso de peso. O diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Clayton Macedo, destaca que a survodutida é parte de uma mudança no congresso, onde a pergunta não é mais apenas quanto cada um emagrece, mas o que faz além disso.

Caneta emagrecedora: quem para ganha peso 4 vezes mais rápido do que quem faz dieta Durante anos, as canetas emagrecedoras correram atrás de um número só: quem, além de controlar a diabetes, fazia a balança despencar mais.

A semaglutida abriu caminho, a tirzepatida elevou a aposta, a retatrutida empurrou a perda de peso a patamares que beiram o exagero. A lógica parecia simples: vencia quem tirasse mais quilos. A survodutida chegou propondo outra disputa. No encontro anual da Associação Americana de Diabetes (ADA), em Nova Orleans, a molécula experimental da Boehringer Ingelheim chamou atenção não apenas pelo emagrecimento, mas por um efeito difícil de enxergar: a redução da gordura acumulada dentro do fígado.

Diretor da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM), Clayton Macedo diz que o destaque é parte de uma mudança que atravessou o congresso. Diante de um arsenal de medicamentos capazes de produzir perdas de peso de dois dígitos, a pergunta já não é apenas quanto cada um emagrece, mas o que faz além disso. O trunfo está escondid

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Caneta Emagrecedora Survodutida Redução De Gordura No Fígado Melhora Da Saciedade Árbitro GLP-1 E Receptor Do Glucagon

 

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