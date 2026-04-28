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Surto de Saúde Abate Tenistas no Madrid Open 2026: Desistências em Massa e Críticas à Organização

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Surto de Saúde Abate Tenistas no Madrid Open 2026: Desistências em Massa e Críticas à Organização
Madrid OpenTênisSaúde
📆4/28/2026 1:24 PM
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Uma onda de problemas de saúde entre os tenistas, incluindo desistências de jogadores importantes e relatos de mal-estar, abala o Madrid Open 2026. A organização é criticada pela falta de medidas sanitárias e pela qualidade dos alimentos servidos.

O cenário do Madrid Open 2026 foi abalado por um surto de problemas de saúde entre os tenistas, levando a uma série de desistências e gerando preocupação sobre as condições do torneio.

O alerta vermelho soou com o abandono de jogadores importantes, começando com um veterano na última sexta-feira, seguido pela desistência da tenista polonesa no sábado. A atleta, visivelmente abalada, relatou uma instabilidade física severa, deixando a quadra durante o terceiro set de sua partida. A onda de baixas continuou no domingo, com a confirmação da ausência de Samsonova, intensificando a crise e levantando questionamentos sobre a saúde dos competidores.

Em meio ao caos, a tenista Coco Gauff demonstrou uma resiliência notável ao superar um mal-estar durante sua partida contra Sorana Cirstea. A jovem americana chegou a vomitar em quadra, admitindo estar com os mesmos sintomas que outros atletas no torneio. Apesar do desconforto físico, Gauff conseguiu uma virada impressionante, vencendo por 4/6, 7/5 e 6/1, garantindo sua vaga nas oitavas de final.

Sua performance heroica contrastou com a fragilidade demonstrada por outros jogadores, evidenciando a pressão e os desafios enfrentados em Madri. A situação remete a episódios passados, como o incidente com Guga Kuerten em Madri, e reacende o debate sobre a segurança sanitária em eventos esportivos de grande porte. A repercussão do surto foi imediata e intensa, com críticas direcionadas à organização do Madrid Open.

Internautas e veículos de comunicação estrangeiros questionaram a qualidade da refrigeração e a procedência dos alimentos servidos no local. Alegações de que os tacos de camarão estariam fora de validade circularam nas redes sociais, com comentários sarcásticos sugerindo que a desistência prévia de Carlos Alcaraz por lesão poderia ter sido uma sorte.

O incidente reabriu feridas de outros torneios marcados por problemas de saúde, como o 'vírus do deserto' que afetou diversos jogadores em competições anteriores e o mal-estar causado pelo calor extremo na Austrália. A falta de um posicionamento claro da organização do Madrid Open sobre as medidas de vigilância sanitária intensificou a desconfiança e a preocupação entre os atletas, que agora observam o buffet com mais cautela do que seus oponentes.

A situação exige uma investigação aprofundada e a implementação de protocolos rigorosos para garantir a saúde e a segurança dos jogadores e de todos os envolvidos no torneio

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