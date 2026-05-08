Surto de hantavírus em navio de cruzeiro: UKHSA identifica novo caso suspeito em Tristão da Cunha

A UKHSA confirmou um novo caso suspeito de hantavírus em um cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, enquanto o surto no MV Hondius já resultou em três mortes. A OMS avalia o risco à saúde pública como baixo, mas mantém vigilância.

A Agência de Segurança Sanitária do Reino Unido ( UKHSA ) anunciou que um novo caso suspeito de hantavírus foi identificado em um cidadão britânico na ilha de Tristão da Cunha, localizada no Atlântico Sul.

Este é o segundo caso envolvendo cidadãos britânicos no contexto do surto mortal registrado a bordo do navio de cruzeiro de luxo MV Hondius. A UKHSA não divulgou detalhes adicionais sobre o novo caso suspeito, mantendo a confidencialidade das informações. Na quinta-feira, 7 de maio, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC) elevaram a resposta ao surto para o nível 3 de emergência, o menor grau de ativação, conforme relatado pela ABC News.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou que, apesar da gravidade do incidente, o risco à saúde pública é considerado baixo. Até o momento, oito casos de hantavírus foram confirmados, incluindo três mortes. O casal holandês e o cidadão alemão que faleceram estavam a bordo do MV Hondius.

A OMS reafirmou seu compromisso em colaborar com governos e parceiros para prestar assistência aos afetados, garantir a segurança e dignidade dos passageiros e evitar a disseminação do vírus. O navio está programado para atracar em Tenerife no próximo domingo. A UKHSA informou que os cidadãos britânicos a bordo que não apresentarem sintomas serão repatriados e orientados a cumprir um período de isolamento de 45 dias. Sete cidadãos britânicos desembarcaram do navio em 24 de abril em Santa Helena.

Dois deles já estão em isolamento no Reino Unido, quatro permanecem em Santa Helena e um foi localizado fora do território britânico





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