Surto de Hantavírus em Cruzeiro em Cabo Verde Alerta Autoridades

A Organização Mundial da Saúde (OMS) confirmou dois casos de hantavírus em um cruzeiro ancorado em Cabo Verde, com sete casos identificados no total e três mortes. A situação exige atenção, mas não deve gerar pânico, com a OMS monitorando a situação e não recomendando restrições a viagens.

A confirmação de dois casos de hantavírus pela Organização Mundial da Saúde (OMS) entre pessoas a bordo ou que recentemente desembarcaram de um cruzeiro ancorado em Cabo Verde suscita atenção, mas não deve gerar pânico.

Até o momento, sete casos foram identificados, com dois confirmados em laboratório e cinco suspeitos, resultando em três óbitos. Os dados mais recentes indicam que um paciente se encontra em estado crítico, enquanto outros três apresentam sintomas leves. Um aspecto crucial desta situação é a origem ainda desconhecida do surto.

As evidências sugerem que o primeiro indivíduo a adoecer já estava infectado ao embarcar no navio, tendo subido a bordo em 1º de abril, apresentado sintomas em 6 de abril e falecido em 11 de abril. Este detalhe é fundamental para entender que o surto provavelmente não se iniciou a bordo, mas foi amplificado pelo ambiente confinado do cruzeiro. Hantavírus constituem uma família de vírus presente globalmente, conhecidos por causar infecções graves em humanos.

Descobertos após um surto entre soldados durante a Guerra da Coreia em 1951, são geralmente transmitidos por urina, saliva e fezes de roedores. Em circunstâncias específicas, como em ambientes de contato próximo e prolongado, como um cruzeiro marítimo, a transmissão entre pessoas pode ocorrer. O Andesvírus, que circula na Argentina e é um dos poucos hantavírus com potencial de transmissão ocasional entre humanos, é um dos principais candidatos a agente causador deste surto.

A doença geralmente se manifesta entre uma e oito semanas após a exposição inicial, com sintomas inespecíficos como febre, dor de cabeça, dores no corpo, náuseas, vômitos e dor abdominal. Em casos graves, especialmente associados ao Andesvírus, pode ocorrer insuficiência respiratória, tosse, falta de ar e acúmulo de líquido nos pulmões devido a um processo inflamatório intenso. Outras variantes podem causar sangramentos pulmonares, queda da pressão arterial e insuficiência renal. A taxa de mortalidade é considerável, podendo atingir 50%.

Diante deste cenário, o receio de disseminação do vírus é compreensível. No entanto, com base no conhecimento atual sobre hantavírus, a probabilidade de transmissão sustentada de pessoa para pessoa é baixa, não se tratando de um vírus com potencial epidêmico amplo. A principal preocupação concentra-se nos passageiros e tripulantes do navio, devido ao ambiente fechado que facilita transmissões pontuais. O risco de uma nova pandemia é considerado improvável, pois os casos estão limitados a um ambiente isolado e controlável.

Pacientes com sintomas estão sendo ou serão encaminhados a hospitais com leitos de isolamento, minimizando a disseminação para a população geral. Os demais ocupantes do navio foram orientados a manter o isolamento e garantir a ventilação adequada dos ambientes. Os próximos passos devem ser acompanhados com atenção, sem alarmismo, monitorando o surgimento de novos casos entre passageiros e tripulantes e, crucialmente, a ocorrência de transmissão sustentada entre pessoas, um evento inédito que justificaria maior preocupação.

A OMS não recomenda restrições a viagens internacionais, incluindo para a Argentina ou outros países. Informação de qualidade, vigilância epidemiológica e respostas proporcionais ao risco real são as melhores ferramentas para evitar tanto a disseminação do vírus quanto do medo





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