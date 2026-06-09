Surto de Ebola variante Bundibugyo se espalha no Congo em meio à violência armada

A variante rara Bundibugyo de ebola está provocando um novo surto na República Democrática do Congo, complicando o controle da doença devido à falta de vacina, ao deslocamento de profissionais de saúde e à intervenção de grupos armados na região de Ituri.

Um novo surto de ebola foi confirmado na República Democrática do Congo e está associado à variante Bundibugyo , uma cepa rara para a qual ainda não existe vacina aprovada.

As autoridades sanitárias internacionais alertam que a combinação de falta de tratamento eficaz, desconfiança da população e a crescente violência armada, sobretudo na província de Ituri, está ampliando drasticamente a vulnerabilidade do país. De acordo com o governo congolês, grupos armados continuam a impedir o acesso de equipes humanitárias a várias zonas de saúde, tanto nas áreas já afetadas quanto nas que ainda correm risco de contaminação.

Um exemplo grave ocorreu no último domingo, dia 7, quando uma equipe funerária foi emboscada enquanto se dirigia ao cemitério de Nyamurongo, em Bunia; o ataque resultou em dois feridos e reforçou o clima de insegurança que tem dificultado as operações de contenção





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