Surto de ebola na RDC: Diretor da OMS visita capital antes de viajar à cidade epicentro da epidemia

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, visitou Kinshasa para abordar o surto de ebola que declarou uma nova epidemia em 15 de maio.

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus , visitou Kinshasa, capital da República Democrática do Congo, para abordar o surto de ebola que declarou uma nova epidemia em 15 de maio.

A doença, altamente contagiosa e fatal, já causou 246 mortes entre mais de 1.000 casos suspeitos no país, com propagação também em Uganda. A OMS elevou o risco de saúde na RDC para "muito alto", enquanto vacinas para a cepa Bundibugyo ainda estão em desenvolvimento. A viagem a Ituri, uma província remota no nordeste do país e principal foco da mais recente epidemia de ebola na RDC, estava prevista para esta sexta-feira, mas foi adiada para sábado.

A RDC, um dos países mais pobres do planeta e com mais de 100 milhões de habitantes, declarou em 15 de maio uma nova epidemia. A OMS decretou um alerta de saúde internacional. Desde então, as autoridades de saúde congolesas e internacionais têm lutado para conter a propagação do vírus, que agora está presente em três províncias, assim como na vizinha Uganda, onde dois novos casos foram confirmados nesta sexta-feira, elevando o total para nove infecções, uma delas fatal.

As autoridades internacionais consideram que a real dimensão da epidemia ainda é desconhecida e que os balanços são provavelmente inferiores à realidade, principalmente devido à reduzida capacidade da RDC para fazer testes laboratoriais que confirmem os casos de transmissão. A doença do ebola, que matou mais de 15.000 pessoas na África nos últimos 50 anos, provoca uma febre hemorrágica aguda e extremamente contagiosa. O centro de tratamento de Ebola, em Goma, estava abandonado desde o fim do surto de 2019.

Trabalhadores restauram o espaço. A epidemia mais letal na RDC provocou quase 2.300 mortes e 3.500 casos entre 2018 e 2020.

"Apesar de uma situação complexa, acredito que podemos parar isto", declarou Tedros ao chegar à capital congolesa. Em uma carta aberta publicada pouco antes no X, ele destacou que os congoleses "não estão sozinhos". A presença de grupos armados - rebeldes vinculados ao grupo radical Estado Islâmico ou milícias comunitárias que atacam os civis com frequência - dificulta o acesso dos profissionais da saúde.

As províncias vizinhas de Kivu do Norte e Kivu do Sul, também afetadas pela epidemia, são cenários de violência quase ininterrupta há 30 anos. Amplas áreas do território estão sob controle do grupo armado antigovernamental M23, apoiado por Ruanda e por seu Exército





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