Surto de Ebola na RDC: Desafios no Tratamento e Controle da Propagação

Texto jornalístico que aborda o surto de Ebola na República Democrática do Congo, destacando as inovações como as unidades de tratamento autônomas (Cubes), a escassez de EPIs, os sintomas da doença, o processo de diagnóstico e a situação atual dos casos confirmados e suspeitos, com foco nos esforços de contenção e nos cuidados aos pacientes.

A luta contra o surto de Ebola na República Democrática do Congo (RDC) continua a ser um desafio complexo, com um número crescente de casos e a necessidade urgente de reforçar as medidas de controle e tratamento.

As autoridades de saúde locais e internacionais estão a implementar estratégias para conter a propagação do vírus, enquanto lidam com recursos limitados. Todos os pacientes, tanto os casos suspeitos quanto os confirmados, são isolados, e todas as pessoas que entram em contato com eles devem usar equipamentos de proteção individual (EPIs) e outros dispositivos para reduzir o risco de transmissão.

Uma inovação importante são as "unidades de tratamento autônoma para doenças altamente infecciosas", estruturas transparentes que permitem que os pacientes recebam atendimento médico sem contato direto com os profissionais de saúde. Essas estruturas, conhecidas como Cubes (sigla em francês para câmara de emergência biossegura para epidemias), já foram usadas em surtos anteriores de Ebola, incluindo na RDC em 2019.

Segundo o médico Papys Lame, coordenador da resposta ao Ebola da Alima, "Você não precisa usar o equipamento completo de proteção individual para entrar em contato com os pacientes, então este é um dispositivo muito importante nesse tipo de surto". Lame explicou à BBC que a estrutura garante "o padrão de atendimento necessário, uma experiência positiva para o paciente e a proteção dos profissionais de saúde".

No entanto, o número dessas unidades ainda é insuficiente na RDC para a quantidade de casos suspeitos. Algumas chegaram no fim de semana a Bunia, capital provincial de Ituri e epicentro do surto, e devem começar a ser usadas em breve, com mais duas unidades esperadas em breve. Paralelamente, os estoques de EPIs também são limitados.

Na sexta-feira (29/5), o Conselho Internacional de Enfermeiros alertou para a escassez e afirmou que os enfermeiros na RDC "temem por sua segurança porque não têm equipamentos necessários para se proteger". O vírus Ebola espalha-se de pessoa para pessoa através do contato com fluidos corporais infectados. A demora na confirmação dos casos nos primeiros dias do surto permitiu que o vírus se espalhasse de Ituri para as províncias de Kivu do Norte e Kivu do Sul, além da vizinha Uganda.

"Infelizmente, o Ebola começa de forma muito vaga, com dor de cabeça, febre e sensação de fraqueza", explica o médico Armand Sprecher, especialista em medicina de emergência e epidemiologista especializado em Ebola da organização Médicos Sem Fronteiras. "As pessoas sentem o que chamamos de mal-estar, dores musculares e nas articulações, e depois desenvolvem vômito, dor abdominal e diarreia", afirmou Sprecher à BBC, acrescentando que esses sintomas "são comuns em muitas doenças".

Doenças infecciosas frequentes na região, como malária e febre tifoide, compartilham sintomas iniciais com o Ebola, o que complica o diagnóstico precoce. Um sintoma menos comum, que pode aparecer mais tarde, é o sangramento, incluindo pelo nariz, gengivas e vagina, além de sangue no vômito e nas fezes. Todas as pessoas que apresentam sintomas do vírus são inicialmente classificadas como casos suspeitos e encaminhadas para centros de tratamento.

Lame, da Alima, afirma que as pessoas com suspeita de Ebola passam por coleta de amostras para determinar se estão infectadas pelo vírus. Se o primeiro teste der negativo, uma nova amostra é coletada 48 horas depois. Se o segundo teste também for negativo, o paciente deixa de ser considerado caso suspeito e é encaminhado para um hospital ou centro de saúde para cuidados adicionais ou liberado para casa, caso não apresente mais sintomas.

Para aqueles que testam positivo, o coordenador da Alima afirma que os sintomas são tratados até desaparecerem e que os pacientes "precisam ter dois resultados laboratoriais negativos antes de receber alta". Embora o isolamento seja necessário para evitar a transmissão, Lame ressaltou a importância do bem-estar psicológico dos doentes.

O formato das estruturasCube permite que familiares visitem os pacientes internados, uma prática que, segundo ele, ajuda a reduzir a resistência em buscar tratamento, um problema observado em surtos anteriores onde os pacientes eram separados de suas famílias e comunidades. Enquanto as equipes médicas trabalham sem parar para tratar os sintomas, os testes e a confirmação dos casos têm avançado lentamente.

As autoridades afirmam que já houve mais de 282 casos confirmados de Ebola, incluindo 42 mortes, além de mais de 1.000 casos suspeitos, dos quais mais de 220 terminaram em morte. Atualmente, não existem medicamentos aprovados contra o vírus Bundibugyo, variante do Ebola responsável por este surto, pelo que os pacientes recebem principalmente cuidados de suporte e tratamento para os sintomas.

Isso inclui oxigênio e ventilação para ajudar na respiração, além de fluidos intravenosos para evitar desidratação e repor eletrólitos perdidos em episódios de vômito e diarreia. A situação exige uma resposta coordenada e recursos adequados para controlar o surto e proteger tanto a população quanto os profissionais de saúde na linha de frente





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